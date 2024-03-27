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Посівна затримується: на Черкащині планують засіяти більші площі, ніж торік
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Посівна затримується: на Черкащині планують засіяти більші площі, ніж торік

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Посівна на Черкащині триває
Посівна на Черкащині триває. Суспільне: Черкаси

Станом на 27 березня на полях Черкащини засіяли півтори тисячі гектарів. Серед перших — Звенигородський і Золотоніський райони.

Утім погода трохи затримала посівну, розповів Суспільному директор департаменту агропромислового розвитку Черкаської ОВА Роман Косенко.

25 березня керівник Черкаської військової адміністрації Ігор Табурець анонсував старт посівної. Станом на 27 березня вже розпочали посівні кампанії Звенигородський і Золотоніський райони.

"Аграрії Черкащини посіяли близько півтори тисячі гектар. Але погодні умови не дають їм далі досівати. Зокрема йдеться про зернові та зернобобові. Наразі засіяли ячмінь та горох", — деталізував Роман Косенко.

З його слів, загалом Черкаська область планує посіяти 443 тисячі гектарів ярих зернових і зернобобових культур, що на близько 18 тисяч більше, ніж торік.

"Посів технічних культур заплановано на площі 378 тисяч гектар, це на шість тисяч гектарів більше ніж торік. Очікується, що найбільший відсоток посівних площ займуть такі культури, як завжди: кукурудза, соняшник та соя. Все можливо, адже в нас є великі підприємства, які займаються швидким заморожуванням".

За інформацією начальника Черкаського обласного гідрометцентру Віталія Постриганя, на Черкащині з 12 березня випало до трьох місячних норм опадів. Найбільше дощило на Звенигородщині.

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