НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Вирубали ліс на понад мільйон гривень: на Миколаївщині викрили організовану поліцейським групу
ПРОКУРАТУРАПриродаЕКОЛОГІЯдовкілляРегіони

Вирубали ліс на понад мільйон гривень: на Миколаївщині викрили організовану поліцейським групу

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Вирубані колоди деревини
Вирубані колоди деревини. Фото: Державне бюро розслідувань

У Миколаївській області трьох людей підозрюють в незаконній вирубці лісу, організував схему працівник поліції. У підозрюваних вилучили понад 1000 колод зрубаної деревини та дві бензопили.

Про це 27 березня повідомила Миколаївська обласна прокуратура. Працівники Державного бюро розслідувань викрили підозрюваного правоохоронця.

За даними слідства, працівник поліції організував незаконну рубку дерев у Миколаївському районі та залучив до цього двох знайомих.

"Упродовж січня-березня 2024 року підозрювані здійснювали несанкціоновані порубки та перевезення деревини різних порід. Зрубану деревину вони планували в подальшому реалізувати", — йдеться у повідомленні.

Вирубані колоди деревини в транспорті
Вирубані колоди деревини в транспорті. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці зазначили, що встановлено п'ять епізодів діяльності групи, державі завдано збитків на понад один мільйон гривень.

"У ході проведення обшуків за місцем зберігання незаконно зрублених дерев, у транспортних засобах, в яких члени організованої групи перевозили незаконно зрублену деревину, та за місцем їх проживання виявлено та вилучено чотири мобільних телефонів, дві бензопили, понад 1000 колод деревини, два транспортні засоби", — повідомляють у прокуратурі.

Зрубане підозрюваними дерево
Зрубане підозрюваними дерево. Фото: Державне бюро розслідувань

Станом на 27 березня підозрюваним обирають запобіжні заходи.

"Вирубували ділки виключно коштовні дуби в полезахисних лісосмугах переважно на віддалені від населених пунктів", — зазначають в ДБР.

Слідчі дії тривають, санкція статтіНезаконна порубка або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 246 Кримінального кодексу України). передбачає позбавлення волі до семи років.

Слідкуйте за головними новинами Миколаєва та області у Telegram, Viber, YouTube, Facebook та Instagram.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Телефон
Казав, що підірве квартиру родичів: черкасця судитимуть за неправдиве повідомлення
Інженеру з технагляду Перечинської лікарні повідомили про підозру
Збитки під час ремонту лікарні на Закарпатті склали 327 тис. грн: інженеру з технагляду повідомили про підозру
У Кропивницькому суд оголосив вирок поліцейському зі Скадовська.
15 років за колабораціонізм. У Кропивницькому суд оголосив вирок поліцейському зі Скадовська
Молоток судді
До 10 років за колабораціонізм: на Херсонщині судитимуть жителя тимчасово окупованого Скадовська
На початок