У Миколаївській області трьох людей підозрюють в незаконній вирубці лісу, організував схему працівник поліції. У підозрюваних вилучили понад 1000 колод зрубаної деревини та дві бензопили.

Про це 27 березня повідомила Миколаївська обласна прокуратура. Працівники Державного бюро розслідувань викрили підозрюваного правоохоронця.

За даними слідства, працівник поліції організував незаконну рубку дерев у Миколаївському районі та залучив до цього двох знайомих.

"Упродовж січня-березня 2024 року підозрювані здійснювали несанкціоновані порубки та перевезення деревини різних порід. Зрубану деревину вони планували в подальшому реалізувати", — йдеться у повідомленні.

Вирубані колоди деревини в транспорті. Фото: Державне бюро розслідувань

Правоохоронці зазначили, що встановлено п'ять епізодів діяльності групи, державі завдано збитків на понад один мільйон гривень.

"У ході проведення обшуків за місцем зберігання незаконно зрублених дерев, у транспортних засобах, в яких члени організованої групи перевозили незаконно зрублену деревину, та за місцем їх проживання виявлено та вилучено чотири мобільних телефонів, дві бензопили, понад 1000 колод деревини, два транспортні засоби", — повідомляють у прокуратурі.

Зрубане підозрюваними дерево. Фото: Державне бюро розслідувань

Станом на 27 березня підозрюваним обирають запобіжні заходи.

"Вирубували ділки виключно коштовні дуби в полезахисних лісосмугах переважно на віддалені від населених пунктів", — зазначають в ДБР.

Слідчі дії тривають, санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

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