Військовослужбовець Юрій Пурдик з Надвірної, що на Івано-Франківщині, отримав "Золотий хрест" від головнокомандувача Збройних сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович.

Юрій Пурдик став на захист країни у квітні 2022 року. Служить в окремій механізованій бригаді.

"Завдяки цивільним навичкам керування квадрокоптером воїн зумів самостійно в бойових умовах освоїти управління іншими типами безпілотних літальних апаратів. Завдячуючи наполегливості та постійній самопідготовці, Юрій професійно виявляє ворожі цілі та корегує вогонь української артилерії", — йдеться у дописі.

Що відомо про відзнаку "Золотий хрест"

Нагрудним знаком "Золотий хрест" нагороджуються рядові та сержанти Збройних сил України за успішне виконання бойових завдань під час проведення об'єднаних, антитерористичних операцій, а також операцій з підтримання миру та безпеки, високі показники у бойовій підготовці, бездоганне несення бойового чергування та вартової служби у повсякденній діяльності.

Цю нагороду, як правило, отримують військові, яких раніше відзначали нагрудним знаком "Сталевий хрест" або у разі здійснення бійцем визначного вчинку.

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