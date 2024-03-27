Трьох жителів окупованої частини Луганщини та одного — Донеччини судитимуть за співпрацю з російськими окупантами. Всіх чотирьох затримали українські військові цьогоріч у період з січня по лютий на Бахмутському напрямку. Максимально їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомила прокуратура Донеччини.

"У травні 2021 року житель Перевальського району, що на Луганщині, вступив до лав "7-ї бригади народної міліції ЛНР". Він був санітаром евакуаційного відділення медичного взводу воював в Новокраснянці, Краснореченському, Пшеничному, Рубіжному та в Берестовому. Став командиром відділення, чинив опір ЗСУ у Новодружеську та Білій Горі", — розповіли у прокуратурі.

В обласній прокуратурі уточнили, що ще двоє жителів Суходільська та Золотого-5 пішли воювати у складі російських окупантів у 2022 році. Один — снайпером "4-ї бригади ЛНР" та служив в районі Лисичанська, Сєвєродонецька та Привілля на Луганщині. Був стрільцем роти вогневої біля Золотарівки на Донеччині. Другий — "служив" у штурмовій роті сухопутних військ ЗС РФ в районі Харцизька та Сніжного на Донеччині.

Ще один чоловік з Харцизька восени 2022 року став кулеметником й "служив" в Рубіжному та Кремінній, поблизу Спартака та Водяного, а у січні 2024 — штурмував позиції ЗСУ на підступах до Авдіївки.

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