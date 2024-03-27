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Понад півтора року вважали зниклим безвісти. На Донецькому напрямку у бою загинув воїн з Франківщини Ярослав Первак
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Понад півтора року вважали зниклим безвісти. На Донецькому напрямку у бою загинув воїн з Франківщини Ярослав Первак

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На Донецькому напрямку загинув воїн з Франківщини Ярослав Первак
Ярослава Первака понад півтора року вважали зниклим безвісти. Фото: Facebook/Андрій Найда

У російсько-українській війні на Донеччині поліг військовослужбовець з Калуша, що на Івано-Франківщині, Ярослав Первак. Боєць боронив країну від початку повномасштабного вторгнення. Він загинув у бою у 2022 році. Понад півтора року 33-річного воїна вважали зниклим безвісти.

Про це повідомив на Facebook-сторінці міський голова Калуша Андрій Найда.

Як йдеться у дописі, Ярослав Первак мобілізувався до війська 4 березня 2022 року. На фронті служив старшим стрільцем стрілецького батальйону однієї з військових частин.

"Останній свій бій разом з побратимами тримав з честю. Міг здатися ворогові чи смерть — вибрав останнє! Та все ж від серпня 2022 року вважався таким, який зник безвісти. Родина і вся громада не полишали надії отримати добру звістку про долю воїна. Однак надійшло підтвердження про його загибель на фронті", — пише Найда.

Ярослав Первак загинув 10 серпня 2022 року на Донеччині у бою з російськими військовими.

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