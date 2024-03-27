Сільський музей на Тернопільщині поповнився листівками повстанців

Музей села Більче-Золоте, що на Тернопільщині, поповнився листівками повстанців. Про це Суспільному повідомила голова Більче-Золотецької громади Галина Огородник.

За її словами, дві листівки до сільського музею передали місцеві жителі. Знайшли їх серед речей, коли прибирали в хаті.

"Більче-Золоте знаходиться в лісистій місцевості. На нашій території був активний повстанський рух, багато жителів села на початку 20-го століття брали участь у національно-визвольній боротьбі. Старожили розповідали, що подібні листівки поширювали на території села. Припускаємо, що це оригінальні тиражовані листівки повстанців".

Одна з листівок, яку передали до музею. Фото: Публічна бібліотека Більче-Золотецької сільської ради

Галина Огородник каже, листівки передали до сільського музею, який розміщений на території публічної бібліотеки Більче-Золотецької сільської ради, де їх виставлять для огляду.

"Також плануємо показати їх науковцям, які займаються вивченням повстанського періоду, аби вони докладніше проаналізували цю знахідку".