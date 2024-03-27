Сільський музей на Тернопільщині поповнився листівками повстанців

Музей села Більче-Золоте, що на Тернопільщині, поповнився листівками повстанців. Про це Суспільному повідомила голова Більче-Золотецької громади Галина Огородник.
За її словами, дві листівки до сільського музею передали місцеві жителі. Знайшли їх серед речей, коли прибирали в хаті.
"Більче-Золоте знаходиться в лісистій місцевості. На нашій території був активний повстанський рух, багато жителів села на початку 20-го століття брали участь у національно-визвольній боротьбі. Старожили розповідали, що подібні листівки поширювали на території села. Припускаємо, що це оригінальні тиражовані листівки повстанців".
Галина Огородник каже, листівки передали до сільського музею, який розміщений на території публічної бібліотеки Більче-Золотецької сільської ради, де їх виставлять для огляду.
"Також плануємо показати їх науковцям, які займаються вивченням повстанського періоду, аби вони докладніше проаналізували цю знахідку".