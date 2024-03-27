Родичам політв’язня з окупованого Криму Тофіка Адбулгазієва, якого госпіталізували до спеціалізованої туберкульозної лікарні Челябінську в критичному стані із сильною інтоксикацією 22 березня, сказали, що його стан стабільний, але не розкривають реальну ситуацію стану здоров’я кримського татарина.

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Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

"Наразі дружину політв’язня начмед запевнив, що стан чоловіка — задовільний. Проте їй не кажуть, яке лікування він проходив, фактично замовчують про реальну картину здоров’я політв’язня. Тофік Адбулгазієв потребує незалежного обстеження для встановлення діагнозу, адже йдеться про його життя", — зауважив він.

За інформацію, яку український омбудсман отримав від дружини політв'язня Аліє Куртаметової та адвокатів, у нього погіршився стан здоров'я у в’язниці Верхньоуральська Челябінської області через неналежні умови утримання та ненадання необхідної меддопомоги. До того ж він схуд майже вдвічі — до 59 кілограмів.

Крім того, адвокат Адбулгазієва, який відвідував його, розповів, що чоловік скаржився на гострий біль у суглобах рук та ніг. Зокрема, складно тримати ложку та виходити на прогулянки.

Лубінець закликає міжнародну спільноту активізувати зусилля для тиску на РФ для негайного звільнення всіх незаконно утримуваних на російській території громадян України.

Він додав, що таке антигуманне поводження з незаконно ув’язненими росіянами українців має системний характер. На даний момент зафіксовано 216 незаконно засуджених кримських політв'язнів, з яких щонайменше 36 потребують негайної медичної допомоги, 27 з них є представниками кримськотатарського народу.

"РФ продовжує зухвало порушувати міжнародне гуманітарне право та Женевську конвенцію, відповідно до якої ненадання медичної допомоги прирівнюється до катувань і тортур", — наголосив омбудсман.

Що відомо про Тофіка Абдулгазієва 4 травня 2017 року у будинку Тофіка пройшов перший обшук. Тоді він залишився на волі. Після повторного обшуку 27 березня 2019 року Абдулгазієва заарештували за звинуваченням у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". У травні 2022 року Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону виніс обвинувальне рішення проти Тофіка Абдулгазієва і засудив його до 12 років позбавлення волі в колонії суворого режиму з першими п'ятьма роками у в'язниці. Через рік, у травні 2023 року, Апеляційний військовий суд у Власисі розглянув скаргу захисту на вирок і залишив рішення суду першої інстанції в силі. В липні 2023 року Абдулгазієва етапували у в'язницю Верхньоуральська Челябінської області РФ. До арешту Тофік Абдулгазієв брав участь у організації заходів для дітей кримських політв'язнів. Був активістом громадського об'єднання «Кримська солідарність», звукооператором, учасником проекту "Кримське дитинство". Також займався передачами продуктів у СІЗО політв'язням, відвідував суди з політично вмотивованих справ, приходив підтримати співвітчизників на обшуки у їхніх будинках.

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