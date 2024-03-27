НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
На Рівненщині з 1 квітня вводять заборону на вилов риби та раків
ПриродадовкілляВодаРегіони

На Рівненщині з 1 квітня вводять заборону на вилов риби та раків

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

З 1 квітня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов риби та раків. На річках вона триватиме до 20 травня, на стариці русел, заплавах – до 30 червня. Таку заборону запроваджують для збереження популяції водних біоресурсів.

Про це повідомили у Рівненському рибоохоронному патрулі.

Згідно із наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2024 році визначили дати заборони на вилов риби та раків під час нерестуНерест — це особливий та вкрай важливий період в житті водних біоресурсів, це період їх відтворення. Потужний природний інстинкт нересту стає у риб головним, він приглушує рефлекси самозбереження. В цей час водні мешканці можуть стати легкою здобиччю для браконьєрів. Від того, наскільки успішно та вдало він пройде – залежать майбутні запаси водних біоресурсів.:

  • з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;
  • з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

У цей час забороняється ловити рибу з використанням човнів та моторних суден. Це не стосується транспорту рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади. Також забороняється підводне полювання.

"Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту, дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями добування, вилов з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. Забороняється здійснювати вилов будь-якими іншими знаряддями або засобами лову", — йдеться у дописі.

За порушення правил рибальства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Сума штрафу за риболовлю під час нересту сягає від 1 700 до 6 800 грн або обмеження, чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Переведення годинників, літній час
Уночі 31 березня Україна перейде на літній час Важливо
Українські військові 37-ї окремої бригади морської піхоти
Удар по Харкову, кадрові зміни в Офісі президента. 767 день війни. Онлайн
пожежник
У п'ятиповерхівці Білої Церкви стався вибух: що відомо Доповнено
Володимир Зеленський
Зеленський прокоментував кадрові зміни в Офісі президента
Фронт завоювання Леванту, Аль-Нусра
"РФ для ІДІЛ — лідер хрестоносців". Як функціонує "Хорасан", яка взяла відповідальність за теракт в "Крокусі Сіті Холі"

Вибір редакції
Аналітик фонду Повернись живим Муравейник
"Ми досі не можемо порахувати людей" — Муравейник про труднощі з мобілізацією, теракт у Москві та загрозу для НАТО
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Кажан, тварина, Дніпро
На Дніпропетровщині випустили на волю близько тисячі червонокнижних кажанів
Нерестова заборона на вилов риби на Хмельниччині
Заборона на вилов риби: де у Хмельницькому можна рибалити у весняно-літній період
Погода, парк
Можливі температурні рекорди: якою буде погода у вихідні та на початку квітня на Житомирщині
Природа, річка, очерет
Якою буде погода на вихідні у Кіровоградській області
На початок