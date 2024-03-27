На Рівненщині з 1 квітня вводять заборону на вилов риби та раків

З 1 квітня на Рівненщині діятиме нерестова заборона на вилов риби та раків. На річках вона триватиме до 20 травня, на стариці русел, заплавах – до 30 червня. Таку заборону запроваджують для збереження популяції водних біоресурсів.

Про це повідомили у Рівненському рибоохоронному патрулі.

Згідно із наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України, у 2024 році визначили дати заборони на вилов риби та раків під час нересту:

з 1 квітня по 20 травня – на річках області та їх кореневих водах;

з 1 квітня по 30 червня – в придаткових водах річок (стариці русел, заплави).

У цей час забороняється ловити рибу з використанням човнів та моторних суден. Це не стосується транспорту рибоохорони та інших уповноважених органів державної влади. Також забороняється підводне полювання.

"Відповідно до Правил любительського рибальства, під час нересту, дозволяється виключно любительське рибальство гачковими знаряддями добування, вилов з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою. Рибалити можна з берега поза межами нерестовищ. Забороняється здійснювати вилов будь-якими іншими знаряддями або засобами лову", — йдеться у дописі.

За порушення правил рибальства передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність. Сума штрафу за риболовлю під час нересту сягає від 1 700 до 6 800 грн або обмеження, чи позбавлення волі до трьох років з конфіскацією знарядь, засобів промислу.

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