НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Окупанти планують відремонтувати дороги на ТОТ Запорізької області, щоб спростити собі військову логістику — Галіціна
ОКУПАЦІЯДорогиВторгнення Росії в УкраїнуРегіониТоп регіонів

Окупанти планують відремонтувати дороги на ТОТ Запорізької області, щоб спростити собі військову логістику — Галіціна

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Дороги на ТОТ Запорізької області
Бердянськ. Фото: Telegram/Вікторія Галіціна

На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти планують відремонтувати дороги та побудувати залізницю. За словами очільниці Бердянської МВА Вікторії Галіціної, робитимуть вони це не для людей, а для транспортування зброї та інших вантажів на лінію фронту.

"Загалом заявлено вісім автомобільних доріг, загальною довжиною 182,1 км. Серед них — дорога “Бердянськ-Пологи”, на якій, за словами росіян, проведуть капітальний ремонт. Терміном виконання вказують 2024-й рік", — зазначає Галіціна.
Окупанти планують відремонтувати дороги на ТОТ Запорізької області, щоб спростити собі військову логістику — Галіціна
Вікторія Галіціна. Фото: Telegram/Вікторія Галіціна

Вікторія Галіціна переконана, що окупанти планують будувати дороги не для підвищення транспортної доступності в регіоні, як вони зазначають, а переслідують одну мету:

"Перш за все ці дороги потрібні окупантам для транспортування зброї та інших вантажів на лінію фронту. Таким чином росіяни вирішують власні логістичні задачі та "пускають пил" в очі мешканцям Бердянська та решти окупованих міст Запорізької області".

Підписуйтеся на новини Суспільне Запоріжжя в Telegram та у Viber

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
"Заступник голови Комітету з протидії корупції Республіки Крим" Максим Тарасов
Україна засудила соратника Аксьонова у Криму Тарасова за колабораційну діяльність
Найбільший в Європі міжнародний концерн Siemens
У Німеччині п'ятьох людей звинуватили у сприянні продажу турбін Siemens окупованому Криму в обхід санкцій — Reuters
Херсон, обстріли РФ, руйнування
Обстріли Херсона, атаки з дронів Михайлівки та Веселого. 764 день війни: хроніка подій в Херсонській області
Обстріли РФ, Херсонщина, вулиця у селі, руїни від обстрілів
Дронова атака Берислава та гуманітарного автобуса в Одрадокам'янці. 763 день війни: хроніка подій в Херсонській області
На початок