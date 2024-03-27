На тимчасово окупованій території Запорізької області окупанти планують відремонтувати дороги та побудувати залізницю. За словами очільниці Бердянської МВА Вікторії Галіціної, робитимуть вони це не для людей, а для транспортування зброї та інших вантажів на лінію фронту.

"Загалом заявлено вісім автомобільних доріг, загальною довжиною 182,1 км. Серед них — дорога “Бердянськ-Пологи”, на якій, за словами росіян, проведуть капітальний ремонт. Терміном виконання вказують 2024-й рік", — зазначає Галіціна.

Вікторія Галіціна. Фото: Telegram/Вікторія Галіціна

Вікторія Галіціна переконана, що окупанти планують будувати дороги не для підвищення транспортної доступності в регіоні, як вони зазначають, а переслідують одну мету:

"Перш за все ці дороги потрібні окупантам для транспортування зброї та інших вантажів на лінію фронту. Таким чином росіяни вирішують власні логістичні задачі та "пускають пил" в очі мешканцям Бердянська та решти окупованих міст Запорізької області".

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