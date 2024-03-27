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На півночі Донеччини 28 березня буде до 17 градусів тепла
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На півночі Донеччини 28 березня буде до 17 градусів тепла

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У четвер, 28 березня, у Донецькій області — мінлива хмарність та без опадів. Вдень на півночі регіону стовпчики термометрів піднімуться до 17 градусів тепла.

Про це повідомив Донецький регіональний центр з гідрометеорології.

"Вітер вночі змінних напрямків від трьох до восьми метрів на секунду, а в вдень — південний, південно-східний від семи до дванадцяти метрів", — уточнили в гідрометцентрі.

Якою буде температура у Донецької області:

  • вночі від нуля градусів до п'яти — тепла;
  • вдень від десяти до п'ятнадцяти — тепла, а на півночі області до — 17.

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