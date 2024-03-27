У селі Тишківка Новоукраїнського району Кіровоградської області через африканську чуму свиней запровадили 40-денний карантин. На в’їзді в агрофірму встановили блокпост. Там чергують поліцейські та працівники Держпродспоживслужби. Слідкують, щоб звідси не виїжджали машини та не виїжджали.

Зробили це через спалах захворювання у місцевому господарстві, умертвили 424 свині, розповів Суспільному начальник Новоукраїнського районного управління Держпродспоживслужби Олександр Коваленко.

"Територію поділили на три зони, епізоотичне вогнище – це саме свиногосподарство. Тут проводиться спалювання усього свинопоголів’я на території ферми, безкровне умертвіння. У зоні захисту – це три кілометри – проводиться облік всього свинопоголів’я, яке утримується у населення. Зона спостереження – це сім кілометрів – визначені села, також все свинопоголів’я береться на облік".

Сказав, що на африканську чуму хворіють лише дикі та свійські свині. Для людей вірус безпечний. Переносять хворобу пацюки, миші, хворі тварини.

"Людина не хворіє на африканську чуму, але вона може переноситися продуктами — м’ясом, продуктами забою від свиней".

Їсти м’ясо свиней, хворих на африканську чуму, не рекомендує.

"Може бути вторинне захворювання, сальмонельоз у людини. Небезпека вірусу ще полягає у тому, що у м’ясних продуктах, таких як копчене сало, ковбаси, у прожилках м’яса вірус може зберігатися до півтора року".

Свиней у Тишківці спалюють другий день. Перші ознаки захворювання у тварин помітив п’ять днів тому, розповів керівник агрофірми "Світанок" Богдан Столяренко.

"Спочатку у 20 тварин пропав апетит, знизилася активність, і одразу ми запідозрили неладне. Відібрали перший аналіз, приїжджали служби – не підтвердилось. Коли був масовий падіж, приїхали взяли повторно і підтвердилася чума".

Сказав, оцінили збитки, вони сягають десь 2,3 – 2,5 мільйони гривень.

За його інформацію, на африканську чуму хворіли свині в сусідньому селі.

"Тварин вивезли на смітник, не повідомили про це Держпродспоживслужбу і ветеринарну службу. Зрозуміло, що різні переносники могли занести інфекцію, вірус до нас на ферму".

Начальник районного управління Держпродспоживслужби сказав, цю інформацію перевіряють.

Свиней у Тишківці утримують пів сотні людей. Контролюватимуть, щоб під час карантину їх не вивозили, сказав заступник сільського голови Олександр Комар.

Житель села Сергій Колісниченко утримує трьох свиней. Про спалах африканської чуми знає.

"Це дуже неприємно для нас, але ми будемо намагатися цього уникнути, не будемо контактувати з тими людьми, що ходять на ферму".

За даними начальника райуправління Держпродспоживслужби, востаннє у Новоукраїнському районі свині хворіли у листопаді 2021 року. Карантин триватиме до 4 травня.