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Львівські хірурги прооперували 5-річного хлопчика з рідкісною пухлиною носа
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Львівські хірурги прооперували 5-річного хлопчика з рідкісною пухлиною носа

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Пацієнт "Охматдиту"
Пацієнт "Охматдиту". Фото: Центр дитячої медицини, лікарня “Охматдит”/Facebook

У Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" 5-річному хлопчику із Самбора зробили складну операцію: видалили рідкісну вроджену ваду — дермоїдну кисту носа.

Про це повідомили на сторінці медустанови у Facebook.

Олексію 5 років. У дитини дермоїдна кіста була досить великою та розташована в ділянці перенісся, над лівою орбітою (біля ока), на спинці і під кістками носа. Вперше хлопчика прооперували у віці одного року. Тоді кісту видалили лише частково. Цього разу хірурги Центру забрали кісту повністю.

"Ринопластичний метод суттєво складніший, але він не залишає помітного шраму у дитини", — наголосив отоларинголог Роман Новосільський, який оперував дитину.

За словами медиків, дермоїдна кіста носа — рідкісна патологія, яка трапляється з частотою 1 на 40 тисяч дітей. З 2016-го року в Центрі дитячої медицини лікарні "Охматдит" прооперували 14 дітей з дермоїдними кістами. Наймолодшому пацієнту - 1 рік. Чотири втручання зробили після операцій в інших клініках. Після втручань діток спостерігають протягом 7-ми років, рецидивів немає.

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