Платники Волині за два місяці сплатили до бюджетів 1,5 млрд гривень ПДФО

За січень-лютий 2024 року платники Волині сплатили до бюджетів усіх рівнів 1 мільярд 530 мільйонів податку на доходи з фізичних осіб. Понад 700 мільйонів гривень із цієї суми — це сплачений "військовий ПДФО".

Про це повідомили в секторі інформаційної взаємодії Державної податкової служби в області.

Кошти з "військового" ПДФО надійшли до державного бюджету, решта суми — у доходи місцевих бюджетів Волині. Наразі показники сплати податку на доходи з фізичних осіб в області фіксують на рівні тогорічних надходжень.

"Оскільки саме податок на доходи фізичних осіб є бюджетоутворюючим для громад, лідери місцевого самоврядування повинні пильнувати, щоб у всіх бізнес-проєктах використовували лише задекларовану працю найманих осіб", — додали податківці.

Довідково: ПДФО — податок на доходи фізичних осіб, який сплачує роботодавець, а саме 18 % від заробітної плати кожного офіційно найманого працівника. Цей податок сплачують і військовослужбовці.

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