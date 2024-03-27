На Канівщині 33-річного чоловіка підозрюють у побитті пенсіонера. Підозрюваний у скоєному зізнався.

Про це Суспільному повідомила речниця Головного управління поліції області Зоя Вовк.

Зоя Вовк розповіла, що 60-річний чоловік звернувся до поліцейського офіцера громади Віталія Степанця, та розповів про те, що його побив односелець.

"Пенсіонер зазначив, що 33-річний чоловік прийшов до нього напідпитку та побив. Поліцейський доставив до лікарні побитого, де його оглянули медики".

Також, за словами речниці, Віталій Степанець встановив місцеперебування підозрюваного, який в усьому зізнався.

"Дії чоловіка кваліфікували за статтею 122 Кримінального кодексу України — умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

Поліція розпочала досудове розслідування. Чоловіку загрожує до трьох років обмеження або позбавлення волі.

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