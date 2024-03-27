У Бучанській громаді проведуть безплатний тренінг з домедичної допомоги

У суботу, 30 березня, у Здвижівці Бучанської громади на Київщині проведуть безплатний тренінг, де навчатимуть, як надати першу медичну допомогу в надзвичайних ситуаціях. Долучитись можуть усі охочі.
Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.
Заняття проведе Євген Палій — рятувальник ДСНС, інструктор з першої допомоги для цивільних та військових та волонтер загону швидкого реагування "Товариства Червоного Хреста". Для участі в заході необхідна реєстрація.
Під час тренінгу учасники дізнаються:
- в яких ситуаціях потрібно надати невідкладну допомогу;
- як допомогти людині при утопленні, перегріванні, переохолодженні;
- як вивести людину з непритомного стану;
- як надавати першу допомогу дітям.
Місце проведення тренінгу: с. Здвижівка, вул. Центральна, 104, простір Rada Hub (бібліотека).
Час заходу: 30 березня, 11:00-15:00.
Раніше в Київському обласному Центрі підготовки населення до національного спротиву стартував перший безкоштовний базовий курс для цивільних. Програма навчання включає 16 напрямів, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з БПЛА, виживання, протидію ворожим ІПСО та інше.