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У Бучанській громаді проведуть безплатний тренінг з домедичної допомоги
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У Бучанській громаді проведуть безплатний тренінг з домедичної допомоги

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У Бучанській громаді 30 березня 2024 проведуть безкоштовний тренінг з домедичної допомоги
Тренінг з домедичної допомоги. Фото: Depositphotos

У суботу, 30 березня, у Здвижівці Бучанської громади на Київщині проведуть безплатний тренінг, де навчатимуть, як надати першу медичну допомогу в надзвичайних ситуаціях. Долучитись можуть усі охочі.

Про це інформує Бучанська міська рада у Telegram.

Заняття проведе Євген Палій — рятувальник ДСНС, інструктор з першої допомоги для цивільних та військових та волонтер загону швидкого реагування "Товариства Червоного Хреста". Для участі в заході необхідна реєстрація.

Під час тренінгу учасники дізнаються:

  • в яких ситуаціях потрібно надати невідкладну допомогу;
  • як допомогти людині при утопленні, перегріванні, переохолодженні;
  • як вивести людину з непритомного стану;
  • як надавати першу допомогу дітям.

Місце проведення тренінгу: с. Здвижівка, вул. Центральна, 104, простір Rada Hub (бібліотека).

Час заходу: 30 березня, 11:00-15:00.

Раніше в Київському обласному Центрі підготовки населення до національного спротиву стартував перший безкоштовний базовий курс для цивільних. Програма навчання включає 16 напрямів, зокрема тактичну та вогневу підготовку, тактичну медицину, роботу з БПЛА, виживання, протидію ворожим ІПСО та інше.

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