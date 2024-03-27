У Судаку оштрафували місцеву жительку за "дискредитацію ЗС РФ"

Мешканку Судака окупованого Криму "суд" оштрафував на 30 тисяч рублів за статтею про "дискредитацію ЗС РФ" за коментарі у соцмережі.

Про це повідомляє окупаційне МВС Криму на своєму каналі у Telegram.

Як стверджують "співробітники" окупаційної поліції, 40-річна жінка залишала коментарі у соцмережі, які нібито спрямовані на "дискредитацію російської армії".

"Стосовно неї складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації з метою захисту інтересів Російської Федерації та її громадян)", — йдеться у повідомленні.

Українська сторона не коментувала відповідні дії окупаційної влади Криму. Ім'я та прізвище оштрафованої громадянки не вказано, її публічна позиція стосовно цього теж відсутня.

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