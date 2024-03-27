Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовця з Івано-Франківщини Віталія Фединяка.
Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 22 березня 2024 року.
Військовий Віталій Фединяк. Фото: Facebook/Іван Дирів
Що відомо про Віталія Фединяка
Віталій Фединяк народився 12 березня 1989 року та проживав у селі Княжолука Калуського району. Служив старшим навідником 3 відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 79 окремої десантно-штурмової бригади.
Військовий загинув 10 жовтня 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області.
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