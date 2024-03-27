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Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили військового з Франківщини Віталія Фединяка
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Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили військового з Франківщини Віталія Фединяка

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Орден "За мужність"
Орденом "За мужність" III ступеня посмертно нагородили Віталія Фединяка . Фото: Facebook/Світлана Онищук

Президент України посмертно нагородив орденом "За мужність" III ступеня військовослужбовця з Івано-Франківщини Віталія Фединяка.

Указ про присвоєння відзнаки Зеленський підписав 22 березня 2024 року.

Військовий Віталій Фединяк
Військовий Віталій Фединяк. Фото: Facebook/Іван Дирів

Що відомо про Віталія Фединяка

Віталій Фединяк народився 12 березня 1989 року та проживав у селі Княжолука Калуського району. Служив старшим навідником 3 відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 79 окремої десантно-штурмової бригади.

Військовий загинув 10 жовтня 2023 року поблизу Мар'їнки Донецької області.

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