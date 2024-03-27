На Тернопільщині сталася ДТП: травмувалися троє людей

На Тернопільщині сталася дорожньо-транспортна пригода, травмувалися троє людей.
Про це повідомили на сайті управління Національної поліції в Тернопільській області.
Аварія трапилася вчора, 26 березня, близько 14 години в селищі Вишнівець. Водій автомобіля Hyundai Elantra виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся із автомобілем Volkswagen Caddy.
Дорожньо-транспортна пригода біля Вишнівця. Фото: Управління Національної поліції в Тернопільській області
Бригада екстреної медичної допомоги госпіталізувала до лікарні з тілесними ушкодженнями двох пасажирів автомобіля Hyundai, а також дев’ятирічну дитину, до лікарні також доправили пасажира з автівки Volkswagen.