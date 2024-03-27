У двох громадах Рівненщини достроково завершують опалювальний сезон

У двох громадах Рівненщини достроково завершать опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли Дубровицька міська та Клесівська селищна ради.

Про це 27 березня інформує у Facebook обласна державна адміністрація.

У Дубровицькій громаді опалювальний сезон завершать 30 березня. У розпорядженні міського голови Богдана Микульського таке рішення пояснили підвищенням середньодобової температури повітря, яка протягом трьох діб становить більше 8° тепла.

При цьому в документі дозволили подачу тепла для забезпечення температурного режиму в медичних і освітніх закладах відповідно до санітарних норм.

З 31 березня опалювальний сезон завершують у Клесівській громаді, інформують в ОДА.

У зв’язку із канікулами у Корецькій та Крупецькій ТГ припинили подавати тепло у школи.

"Рішення про дату завершення опалювального сезону кожен орган місцевого самоврядування ухвалює самостійно. Погода тепла, тому очікуємо, що до кінця тижня більшість громад приймуть власні розпорядження про закінчення опалювального сезону", — процитували заступника директора обласного департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності в дописі ОДА.

Раніше директор ТОВ "Рівнетеплоенерго" Олександр Ющук зазначав Суспільному, що у всіх виробничих планах і розрахунках датою закінчення опалювального сезону є 15 квітня. Але рішення про початок і закінчення опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування.

Він також повідомив, що опалювальний сезон у Рівному та Квасилові триватиме до 1 квітня.

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