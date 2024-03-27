НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
У двох громадах Рівненщини достроково завершують опалювальний сезон
ОПАЛЕННЯРегіони

У двох громадах Рівненщини достроково завершують опалювальний сезон

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У двох громадах Рівненщини достроково завершать опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли Дубровицька міська та Клесівська селищна ради.

Про це 27 березня інформує у Facebook обласна державна адміністрація.

У Дубровицькій громаді опалювальний сезон завершать 30 березня. У розпорядженні міського голови Богдана Микульського таке рішення пояснили підвищенням середньодобової температури повітря, яка протягом трьох діб становить більше 8° тепла.

При цьому в документі дозволили подачу тепла для забезпечення температурного режиму в медичних і освітніх закладах відповідно до санітарних норм.

З 31 березня опалювальний сезон завершують у Клесівській громаді, інформують в ОДА.

У зв’язку із канікулами у Корецькій та Крупецькій ТГ припинили подавати тепло у школи.

"Рішення про дату завершення опалювального сезону кожен орган місцевого самоврядування ухвалює самостійно. Погода тепла, тому очікуємо, що до кінця тижня більшість громад приймуть власні розпорядження про закінчення опалювального сезону", — процитували заступника директора обласного департаменту ЖКГ, енергетики та енергоефективності в дописі ОДА.

Раніше директор ТОВ "Рівнетеплоенерго" Олександр Ющук зазначав Суспільному, що у всіх виробничих планах і розрахунках датою закінчення опалювального сезону є 15 квітня. Але рішення про початок і закінчення опалювального сезону приймають органи місцевого самоврядування.

Він також повідомив, що опалювальний сезон у Рівному та Квасилові триватиме до 1 квітня.

Суспільне Рівне у Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Опалення
В Одесі завершать опалювальний сезон у квітні
Завершення опалювального сезону 2023/2024 в Полтаві
У Полтаві 28 березня завершують опалювальний сезон 2023-2024
В Умані відключають централізоване опалення
В Умані планують завершити опалювальний сезон
Опалення, батареї
В яких громадах Хмельниччини завершують опалювальний сезон
На початок