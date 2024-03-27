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Знеструмило майже 10 сіл та сотню споживачів у Чернівцях: через сильний вітер на Буковині немає світла
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Знеструмило майже 10 сіл та сотню споживачів у Чернівцях: через сильний вітер на Буковині немає світла

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нема світла чернівці
Фото ілюстративне. Фото: Unsplash

У Чернівецькій області через негоду у майже 10 населених пунктах частково немає світла. А в Чернівцях знеструмило сотню абонентів.

Про це повідомили на каналі Чернівціобленерго у Telegram.

Доповнено: Станом на 16:15 тимчасово знеструмлена частина споживачів у селах Куликівка, Корчівці, Купка, Стерче, Тереблече, Магала, Драниця та Коболчин.

Відновити подачу електрики вдалося у Сторожинці, Магалі, Старому Вовчинці, Сучевенах, Багринівцях, селах Драниця та Тернавка.

Крім цього, сотні чернівчан, які залишилися без електрики через те, що дерево обірвало проводи, невдовзі будуть заживлені.

У Чернівціобленерго повідомили, що наразі аварійні бригади працюють за усіма напрямками та відновлюють живлення, тому у деяких абонентів буде з'являтись електропостачання. Проте через тривалий вітер ще можуть виникати нові аварійні знеструмлення.

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