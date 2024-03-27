На Черкащині оголосили "жовте" попередження через погодні умови

У Черкаській області та у місті Черкаси 28 березня оголосили "жовте" попередження через посилений вітер та шквали.

Про це Суспільному розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, у Черкасах та в області прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Попередження про погіршеня погодних умов. Черкаський обласний гідрометцентр

За словами синоптика, 27 березня на Черкащині погода стабілізувалася. Температурний фон відповідає середині квітня.

"На погоду в області протидіє два протилежних баричних утворення. Це проявиться рвучким вітром 28 березня, що транспортуватиме тепліше повітря з південних широт та вдень посилюватиметься до небезпечних 15-18 м/с. Пориви вітру можуть пошкоджувати дерева, рекламні щити, лінії електропередач", — деталізував Віталій Постригань.

Надалі, за інформацією синоптика, у п’ятницю, 29 березня до Черкащини наблизиться західна улоговина з атмосферними фронтами, які принесуть нову порцію дощів. Температура вночі очікується 4-9º тепла, вдень потеплішає до 11-16º тепла.

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