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На Черкащині оголосили "жовте" попередження через погодні умови
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На Черкащині оголосили "жовте" попередження через погодні умови

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Дніпро у Черкасах
Дніпро у Черкасах. Суспільне Черкаси

У Черкаській області та у місті Черкаси 28 березня оголосили "жовте" попередження через посилений вітер та шквали.

Про це Суспільному розповів начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань.

За словами Віталія Постриганя, у Черкасах та в області прогнозують пориви вітру 15-18 м/с.

Така погода відповідає першому рівню небезпечності, "жовтому". Це означає, що погодні умови будуть такими, що можуть призвести до перебоїв в електропостачанні та русі транспорту.

Попередження про погіршення погодних умов
Попередження про погіршеня погодних умов. Черкаський обласний гідрометцентр

За словами синоптика, 27 березня на Черкащині погода стабілізувалася. Температурний фон відповідає середині квітня.

"На погоду в області протидіє два протилежних баричних утворення. Це проявиться рвучким вітром 28 березня, що транспортуватиме тепліше повітря з південних широт та вдень посилюватиметься до небезпечних 15-18 м/с. Пориви вітру можуть пошкоджувати дерева, рекламні щити, лінії електропередач", — деталізував Віталій Постригань.

Надалі, за інформацією синоптика, у п’ятницю, 29 березня до Черкащини наблизиться західна улоговина з атмосферними фронтами, які принесуть нову порцію дощів. Температура вночі очікується 4-9º тепла, вдень потеплішає до 11-16º тепла.

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