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Обвинуваченого в передачі даних про ЗСУ кропивничанина засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном
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Обвинуваченого в передачі даних про ЗСУ кропивничанина засудили до п'яти років ув'язнення з випробувальним терміном

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вирок-інфа про аеродроми кроп
Ліворуч — затримання, січень 2024 року. Праворуч — переобрання запобіжного заходу, березень 2024 року. Фото: СБУ та Суспільне Кропивницький

46-річного кропивничанина, обвинуваченого у передачі даних про аеродроми та протиповітряну оборону на території Кіровоградській області, засудили до п'яти років ув'язнення з трирічним випробувальним терміном. Чоловіка затримали у січні, відтоді тримали під вартою без права внесення застави.

У вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, йдеться про те, що обвинувачений визнав свою провину, розкаявся у вчиненому та сприяв слідству. Це назвали обставинами, які пом'якшують покарання.

"За згодою учасників судового провадження суд визнав недоцільним дослідження доказів щодо обставин злочину та обмежився допитом обвинуваченого та дослідженням доказів обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого та обтяжують чи пом'якшують покарання".

Суд ухвалив вирок в особливому порядку, кваліфікуючи дії обвинуваченого за частиною 2 статті "Несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану", санкція якої передбачає позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років.

Суд встановив, що обвинувачений доглядає літню матір та в ході слідства перерахував на потреби Збройних сил України 30 тисяч гривень.

"Суд ухвалює рішення про звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, оскільки вважає, що його виправлення можливо без відбуття покарання у вигляді позбавлення волі".

Протягом випробувального терміну обвинувачений має періодично з'являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти про зміну місця проживання й роботи.

"Початок строку відбування покарання обвинуваченому з іспитовим строком обчислювати з моменту проголошення вироку суду".

Обвинуваченого звільнили з-під варти в залі суду.

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