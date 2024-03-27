Поліція Нікополя задокументувала діяльність псевдоволонтерки. Підозрювана була адміністраторкою одного з популярних Нікопольських каналів у месенджері. Ймовірна аферистка привласнила благодійні внески, які люди донатили на військове спорядження, автомобілі та дрони для ЗСУ.

Про це йдеться на сайті поліції Дніпропетровщини.

За повідомленням, 24-річна жителька Києва була адміністратором одного з популярних нікопольських каналів у месенджері й неодноразово організовувала збір коштів для допомоги українським військовим. Перерахунок коштів громадяни здійснювали на її банківські картки. Після закриття збору частину надісланих донатів жінка витрачала на власні потреби.

Правоохоронці провели обшук у помешканні фігурантки та вилучили комп’ютерну техніку, мобільний телефон, гроші. Їй повідомили про підозру за частиною 3 статті 201-2 Кримінального кодексу України.

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