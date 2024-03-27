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У Сумській МВА представили нового позаштатного радника Руслана Череваня: що про нього відомо
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У Сумській МВА представили нового позаштатного радника Руслана Череваня: що про нього відомо

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26 березня начальник Сумської військової адміністрацій Олексій Дрозденко представив свого нового позаштатного радника Руслана Череваня. Він відповідатиме за ветеранський напрямок, співпрацю з військовими.

Про це Олексій Дрозденко повідомив у своєму Telegram.

У Сумській МВА представили нового позаштатного радника Руслана Череваня: що про нього відомо
Руслан Черевань. Фото: Олексій Дрозденко, Сумська МВА

Руслан Черевань — ветеран російсько-української війни. Воював з 2015 по 2023 роки. Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького III ступеня, орденом "Гордість Нації", нагрудним знаком "За зразкову службу", нагрудним знаком "Знак пошани" та іншими.

Раніше кореспонденти Суспільного розповідали історію Руслана, колишнього оборонця Сум.

Русланові 29 років. На початку повномасштабної війни чоловік захищав Суми. Після поранення був демобілізований через інвалідність. На пенсію прожити йому було важко, тож зі збережень купив великий вуличний гриль, орендував кафе у Костянтинівці на Донеччині та годував там людей — в основному військових.

Руслан сам “виходець” з 58 бригади, служив там 8 років. Пройшов шлях від солдата до капітана, був командиром роти. Під час повномасштабної війни зустрічав росіян в Конотопі, а потім у Сумах.

Про владу у Сумах Руслан говорив так:

Кепська місцева влада типу Олександра Лисенка і його банди, до яких потрібно приходити і "кланятися", я так не можу. Я боюся що когось вб’ю, а в тюрму не хочу.

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