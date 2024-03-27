НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
До бюджету Полтавської області надійдуть понад пів мільярда гривень: що планують зробити в регіоні
ГРОШІРемонтІНФРАСТРУКТУРАБюджетРегіони

До бюджету Полтавської області надійдуть понад пів мільярда гривень: що планують зробити в регіоні

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий

У Полтавській області планують за гроші донорів, субвенцій з держбюджету та грошей громад реалізувати кілька проєктів у регіоні. Зокрема, поремонтувати дороги та реконструювати заклади освіти та медицини.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

Гроші спрямують на такі проєкти:

  • 300 тисяч гривень на витрати на гаряче харчування школярів 1-4 класів;
  • 3,3 мільйона гривень Лубенська і Градизька громади нададуть "Полтававодоканалу" і "Лубнитеплоенерго";
  • 45 мільйонів гривень спрямують на ремонт й утримання автодоріг;
  • 518 мільйонів гривень — на реконструкції й капремонти закладів освіти й медицини.

Фінансуватимуть проєкти із субвенції з держбюджету, органів місцевого самоврядування та Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Ощадбанк, мобільне відділення, Донеччина
На Донеччині відкрили оновлене мобільне відділення "Ощадбанку": які послуги надають
Підняли зарплатню черкастким кухаряд у дитсадках
Кухарям черкаських дитсадків платитимуть більше грошей: депутати підтримали надбавки
Депутати Черкаської міськради ухвалили рішення про виплати ДФТГ
30 тисяч гривень замість трьох: депутати ухвалили зміни щодо виплат членам Добровольчого формування
Декларація начальника ЦНАП у Чернігові
Офіс у Донецьку, BMW, 80 000 доларів готівкою, квартира міськради: декларація керівника ЦНАПу в Чернігові Юрія Балєва
На початок