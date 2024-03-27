У Полтавській області планують за гроші донорів, субвенцій з держбюджету та грошей громад реалізувати кілька проєктів у регіоні. Зокрема, поремонтувати дороги та реконструювати заклади освіти та медицини.
Про це повідомив у своєму Telegram-каналі начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.
Гроші спрямують на такі проєкти:
- 300 тисяч гривень на витрати на гаряче харчування школярів 1-4 класів;
- 3,3 мільйона гривень Лубенська і Градизька громади нададуть "Полтававодоканалу" і "Лубнитеплоенерго";
- 45 мільйонів гривень спрямують на ремонт й утримання автодоріг;
- 518 мільйонів гривень — на реконструкції й капремонти закладів освіти й медицини.
Фінансуватимуть проєкти із субвенції з держбюджету, органів місцевого самоврядування та Всесвітньої продовольчої програми ООН.
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