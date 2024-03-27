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У Чернігові тимчасово перекриють перехрестя Кримської та Героїв Маріуполя, а також ділянку вулиці Коцюбинського
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У Чернігові тимчасово перекриють перехрестя Кримської та Героїв Маріуполя, а також ділянку вулиці Коцюбинського

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Ремонт доріг у Чернігові
Знак ремонту дороги. Getty Images

Виконавчий комітет Чернігівської міськради затвердив рішення про перекриття руху на перехресті вулиць Кримської та Героїв Маріуполя, а також на ділянці вулиці Коцюбинського.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Перекриття перехрестя вулиць Героїв Маріуполя та Кримської у Чернігові
Схема перекриття перехрестя вулиць Героїв Маріуполя та Кримської. Пресслужба Чернігівської міськради

Перехрестя вулиць Героїв Маріуполя та Кримської на Подусівці перекриватимуть з 09:00 27 березня по 16:00 9 квітня. В цей час там проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі комунального підприємства "Чернігівводоканал".

Перекриття руху на вулиці Коцюбинського поблизу будинку №76 у Чернігові
Схема перекриття руху на вулиці Коцюбинського поблизу будинку №76. Пресслужба Чернігівської міськради

Перекриття руху на вулиці Коцюбинського поблизу будинку №76 триватиме з 15 квітня до 15 травня включно. В цей проміжок часу там проводитимуть аварійні ремонтні роботи на магістральній тепловій мережі комунальному підприємству "Теплокомуненерго".

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