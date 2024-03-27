Виконавчий комітет Чернігівської міськради затвердив рішення про перекриття руху на перехресті вулиць Кримської та Героїв Маріуполя, а також на ділянці вулиці Коцюбинського.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного, яка була присутня на засіданні.

Схема перекриття перехрестя вулиць Героїв Маріуполя та Кримської. Пресслужба Чернігівської міськради

Перехрестя вулиць Героїв Маріуполя та Кримської на Подусівці перекриватимуть з 09:00 27 березня по 16:00 9 квітня. В цей час там проводитимуть аварійні роботи на водопровідній мережі комунального підприємства "Чернігівводоканал".

Схема перекриття руху на вулиці Коцюбинського поблизу будинку №76. Пресслужба Чернігівської міськради

Перекриття руху на вулиці Коцюбинського поблизу будинку №76 триватиме з 15 квітня до 15 травня включно. В цей проміжок часу там проводитимуть аварійні ремонтні роботи на магістральній тепловій мережі комунальному підприємству "Теплокомуненерго".

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