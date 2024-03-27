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Вимагав пів мільйона гривень за асфальтування дороги: у Києві судитимуть заступника керівника комунального підприємства
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Вимагав пів мільйона гривень за асфальтування дороги: у Києві судитимуть заступника керівника комунального підприємства

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Хабар у 500 тис. грн: за підозрою у вимаганні судитимуть заступника керівника ШЕУ в Києві
Кошти неправомірної вигоди, виявлені під час слідчих дій, Київ, 27 березня 2024 р. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Прокурори скерували до суду обвинувачення щодо посадовця одного з комунальних підприємств Солом'янського району Києва. Йому інкримінують вимагання та одержання хабара за послугу з асфальтування дороги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 47-річний заступник керівника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району" вимагав у киянки 500 тис. грн за асфальтування проїзду біля приватного будинку, який вона планувала придбати.

Посадовець переконав жінку, що їй вигідніше заплатити гроші особисто йому, ніж укладати офіційний договір на ремонт дороги з комунальним підприємством. "Послугу" він оцінив у 500 тис. гривень.

Гроші киянка мала передавати двома частинами. Заступник керівника "ШЕУ" отримав "аванс" у 2 тис. дол. за підготовку до дорожніх робіт.

Через тиждень жінка принесла йому ще 425 тис. гривень. Під час отримання частини коштів чиновника затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання службовою особою неправомірної вигоди в особливо великих розмірах КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Вимагав пів мільйона гривень за асфальтування дороги: у Києві судитимуть заступника керівника комунального підприємства
Правоохоронці під час затримання і оголошення підозри посадовцю КП. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Що відомо про інші випадки хабарництва в Києві

У Києві викрили незаконну схему видачі водійських посвідчень. За грошову винагороду права оформлювали попри відсутність у громадян навичок водіння.

Також у столиці затримали інженера "Київводоканалу", який вимагав 140 тисяч гривень від власника автомийки в Голосіївському районі.

Столичні прокурори відкрили провадження щодо посадовиці комунального підприємства в Деснянському районі Києва. Її підозрюють у вимаганні грошей з благодійної організації за оренду комунального приміщення.

Прокуратура повідомила про підозру 47-річному доглядачу Жулянського кладовища. Його звинувачують у тому, що він вимагав гроші за виділення та облаштування місця для поховання.

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