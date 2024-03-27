Прокурори скерували до суду обвинувачення щодо посадовця одного з комунальних підприємств Солом'янського району Києва. Йому інкримінують вимагання та одержання хабара за послугу з асфальтування дороги.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, 47-річний заступник керівника КП "ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району" вимагав у киянки 500 тис. грн за асфальтування проїзду біля приватного будинку, який вона планувала придбати.

Посадовець переконав жінку, що їй вигідніше заплатити гроші особисто йому, ніж укладати офіційний договір на ремонт дороги з комунальним підприємством. "Послугу" він оцінив у 500 тис. гривень.

Гроші киянка мала передавати двома частинами. Заступник керівника "ШЕУ" отримав "аванс" у 2 тис. дол. за підготовку до дорожніх робіт.

Через тиждень жінка принесла йому ще 425 тис. гривень. Під час отримання частини коштів чиновника затримали правоохоронці. Йому повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України. Санкція статті передбачає від 5 до 10 років позбавлення волі, з конфіскацією майна.

Правоохоронці під час затримання і оголошення підозри посадовцю КП. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

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