Перед тим, як зрізати дерево, яке росте в межах села чи міста, його має обстежити комісія органу місцевого самоврядування. Після цього в громаді мають дати дозвіл на видалення дерева.

Про це під час брифінгу розповів держінспектор з охорони навколишнього середовища Тернопільської області Василь Дуда.

"У постанові Кабміну від 1 серпня 2001 року №1045 чітко прописано, які причини для видалення дерев. В органах місцевого самоврядування та у всіх громадах створені комісії з обстеження та визначення стану дерев і зелених насаджень, які підлягають видаленню. Ця комісія після отримання заяви виходить на місце за участі представника Державної екологічної інспекції за згодою. Комісія визначає стан дерева – підлягає воно видаленню чи ні, що спричинило його всихання, тоді складається акт, в якому чітко вказуються всі причини. Після затвердження акту органу місцевого самоврядування видається ордер на видалення зелених насаджень, в якому чітко обумовлено терміни видалення цих дерев і куди має піти використана деревина", — каже Василь Дуда.

Державний інспектор з охорони навколишнього середовища Василь Дуда. Суспільне Тернопіль

На зрізання дерев, які виросли самосівом, теж потрібен дозвіл громади. Василь Дуда каже, однією з причин зрізання дерева є його вік.

"Усі дерева, які ростуть у межах міста, тобто вуличні насадження, які мають понад 45 років – мали б видалятися. Але все одно комісія приходить на місце і чітко визначає, чи потрібно зрізати це дерево. Тобто, вікова межа не є основною причиною для видалення дерева".

Дрова. Суспільне Тернопіль

За незаконне зрізання та вирубку дерев передбачені штрафи.

"Крім адміністративної відповідальності є ще й майнова відповідальність. Є постанова Кабміну і залежно від розміру пошкодженого дерева, також нараховуються майнові стягнення та підлягають відшкодування".

Якщо дерево росте на приватній ділянці, за нього відповідає власник. За зелені насадження на прибудинкових територіях і територіях спільного користування відповідають ЖЕКи та ОСББ. За словами Василя Дуди, найбільше звернень на обстеження дерев, які хочуть зрізати, Держекоінспекція отримує навесні та восени.

"Обстеження дерев мало б проводитися в облистяному стані. Тоді чітко видно, чи дерево сухе. Коли листя опало, будь-якому спеціалісту важко сказати, чи дерево живе, чи мертве".

Якщо ж людина хоче обрізати дерево, то дозвіл залежить від виду обрізки дерева.

"Є три види обрізки: санітарна, охолоджувальна та формувальна. Санітарна обрізка може проводитися впродовж усього року і мають видалятися тільки сухі гілки. На сьогодні у Тернополі, згідно з протокольним дорученням міського голови від 23.01.2024 року, омолоджувальна обрізка шляхом кардинального пониження крони, тобто кардинальна обрізка дерева – заборонена. Тобто, якщо в попередні роки ми бачили, що якщо росте дерево, а обрізається вся крона, залишається лише трохи стовбура, то тепер це заборонено. Держекоінспекція вже починає за це карати, бо це пошкодження дерева до ступеня припинення росту. У Тернополі проводиться лише санітарна та формувальна обрізка зелених насаджень".

Як обрізки, так і видалення дерев мають проводити фахівці, каже Василь Дуда.

"Будь-які роботи – чи з обрізки, чи видалення зелених насаджень мають проводитися спеціалізованою організацією. Тільки спеціалізована організація, яка має допуски та дозволи та знають, як це обрізати. Принаймні, якщо вони зроблять це неправильно – тоді ми будемо мати претензії до цієї організації".

За словами Василя Дуди, наразі випадків порушення цієї норми в Тернополі не зареєстрували. Щодо санітарної обрізки дерев на приватній території – за неї відповідає власник.

Формуюча обрізка дерев. Фото: Суспільне Тернопіль

"Це рішення власника. Якщо ви самі посадили яблуню у своєму садку, то як може сільська рада примушувати чи не примушувати вас до обрізки. Ви вирішуєте самі – обрізати чи не обрізати, зрізати чи садити нові".

Частими також є звернення за дозволом на видалення дерев на кладовищах, каже Василь Дуда.

"Відповідно до пункту 8 порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників видалення зелених насаджень на кладовищах і меморіальних комплексах здійснюється за рішенням балансоутримувача. Тобто, є цвинтар, є в нього балансоутримувач – сільська рада чи підприємство – вони приймають рішення за зверненням людей. Але вони зобов’язані довести до відома усіх громадян, чиї родичі поховані на цьому кладовищі, що будуть проведені такі роботи. Бо можливо хтось це дерево садив і це його пам'ять, а комусь це заважає. Тому комісія мала б це обговорити та прийняти рішення".

Висадка дерев. Суспільне Тернопіль

Самовільно насаджувати дерева на територіях загального користування також не можна.

"Це порушення правил благоустрою і за це передбачається відповідальність за статтею 152 Кодексу України "Про адміністративні правопорушення". Насаджувати дерева – це прерогатива органів місцевого самоврядування та адміністративних комісій".