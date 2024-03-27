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На Одещині підрядників підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури
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На Одещині підрядників підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури

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Підозрюваний у привласненні грошей під час відновлення енергоінфраструктури Одещини
Підрядник, якого підозрюють у привласненні грошей під час відновлення енергоінфраструктури Одещини. Фото: Одеська обласна прокуратура

Двох керівників підрядних компаній підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури Одещини після російських обстрілів.

Про це 27 березня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Службі безпеки України.

Слідство зʼясувало, що НЕК "Укренерго" уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. Згідно з договором, та мала виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

На Одещині підрядників підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури
Підрядник, якого підозрюють у привласненні грошей під час відновлення енергоінфраструктури Одещини. Фото: СБУ

Для залізних перевезень підрядник залучив свого знайомого — директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.Комплексна послуга по організації процесу транспортування товару.

За даними прокуратури, обидва чоловіки, знаючи, що автотрансформатори вже перевезені територією Одеської області, внесли до документів підроблені дані щодо вартості їхнього транспортування та послуг з міжнародних перевезень. Тим самим завдавши збитків державі у понад 3,7 млн грн.

В СБУ уточнили, що затримані завищили вартість послуг з транспортування у понад 10 разів та включили до звітності роботи, які не виконувались.

Підрядниками повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366Заволодіння державними коштами та службове підроблення. Кримінального кодексу України. Наразі до суду скерували клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,7 млн гривень.

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