Двох керівників підрядних компаній підозрюють у привласненні 3,7 млн грн, виділених на відновлення енергоінфраструктури Одещини після російських обстрілів.

Про це 27 березня повідомили в Одеській обласній прокуратурі та Службі безпеки України.

Слідство зʼясувало, що НЕК "Укренерго" уклало договір з підрядною організацією для здійснення будівельно-монтажних відновлювальних робіт електричного обладнання. Згідно з договором, та мала виконати роботи з демонтажу та переміщення двох автотрансформаторів для заміни пошкоджених та їх підключення.

Підрядник, якого підозрюють у привласненні грошей під час відновлення енергоінфраструктури Одещини. Фото: СБУ

Для залізних перевезень підрядник залучив свого знайомого — директора логістичної компанії, з яким мав договір транспортного експедирування.

За даними прокуратури, обидва чоловіки, знаючи, що автотрансформатори вже перевезені територією Одеської області, внесли до документів підроблені дані щодо вартості їхнього транспортування та послуг з міжнародних перевезень. Тим самим завдавши збитків державі у понад 3,7 млн грн.

В СБУ уточнили, що затримані завищили вартість послуг з транспортування у понад 10 разів та включили до звітності роботи, які не виконувались.

Підрядниками повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі до суду скерували клопотання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 3,7 млн гривень.

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