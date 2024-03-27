27 березня 2024 року в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку полеглому військовослужбовцю Миколі Венгренюку.
Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської міської ради.
Що відомо про Миколу Венгренюка
Микола Венгренюк народився 21 квітня 1973 року. Жив у селі Ліски Коломийського району. Чоловік понад 30 років працював провідником пасажирських вагонів на Укрзалізниці.
Микола Венгренюк понад 30 років працював провідником пасажирських вагонів на Укрзалізниці. Фото: Facebook/Івано-Франківська міська рада
24 лютого 2022 року добровольцем долучився до лав Національної гвардії України. Служив у Слов’янську Донецької області старшим солдатом, стрільцем. Мав позивний Стюард.
Микола Венгренюк загинув 1 березня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Кузьмине Кремінської громади Луганської області. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
Підписуйтеся на новини Суспільне Івано-Франківськ у Facebook, Telegram, Viber, Instagram та YouTube