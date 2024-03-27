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В Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Миколі Венгренюку
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В Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Миколі Венгренюку

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У Франківську відкрили меморіальну дошку загиблому бійцю Миколі Венгринюку
У Франківську відкрили меморіальну дошку Миколі Венгренюку. Фото: Facebook/Івано-Франківська міська рада

27 березня 2024 року в Івано-Франківську відкрили меморіальну дошку полеглому військовослужбовцю Миколі Венгренюку.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Івано-Франківської міської ради.

Що відомо про Миколу Венгренюка

Микола Венгренюк народився 21 квітня 1973 року. Жив у селі Ліски Коломийського району. Чоловік понад 30 років працював провідником пасажирських вагонів на Укрзалізниці.

Микола Венгренюк працював провідником пасажирських вагонів
Микола Венгренюк понад 30 років працював провідником пасажирських вагонів на Укрзалізниці. Фото: Facebook/Івано-Франківська міська рада

24 лютого 2022 року добровольцем долучився до лав Національної гвардії України. Служив у Слов’янську Донецької області старшим солдатом, стрільцем. Мав позивний Стюард.

Микола Венгренюк загинув 1 березня 2023 року під час бойового завдання поблизу села Кузьмине Кремінської громади Луганської області. Посмертно нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.

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