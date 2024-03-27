В одному з районів Запоріжжя виявили радіоактивний предмет — екоінспекція

У Запоріжжі в Заводському районі співробітники Держекоінспекції Південного округу на території промзони виявили предмет, поруч з яким зафіксовано перевищення радіаційного фону майже в чотири рази.

Про це сьогодні, 27 березня, повідомили в Державній екологічній інспекції Південного округу.

"На території промзони по вул. Доківська, виявлено предмет, на якому є позначка "Радіація", — йдеться в повідомленні.

В коментарі Суспільному начальник Держекоінспекції Південного округу Олег Бігдан повідомив:

"Ми зробили заміри, і вони майже в чотири рази перевищувало гранично допустимий фон. Тобто це було 1,15 мікрозівертів на годину, а фон у нас допустимий до 0,3. Для розуміння, в середньому в Запоріжжі, допустимий фон десь 0,10-0,12 мікрозівертів на годину".

Також на місце події було направлено хімлабораторію аварійно рятувального загону спеціального призначення Запоріжжя.

Екоінспектори у складі комісії провели обстеження території та візуально визначили металічний овальний предмет.

Ймовірний радіоактивний предмет. Фото: Державна екологічна інспекція Південного округу

В ході дослідження радіаційного фону поблизу місця події зафіксовані такі показники:

Відстань 0,3 м – 0,15 мкЗв/год;

Відстань 0,1 м – 0,21 мкЗв/год;

В зоні джерела випромінювання - 1,15 мкЗв/год, при нормі 0,3 мкЗв/год.

Нині вирішується питання щодо подальшої передачі виявленого предмета до Держспецпідприємства "Об'єднання Радон", розповів Олег Бігдан:

"Це спеціалізована організація, яка займається перевезенням, а далі вже утилізацією таких знахідок".

Поліція розслідує інцидент та встановлює походження радіоактивного предмета.

Начальник Держекоінспекції Південного округу зазначив, що на відстані близько 10-15 метрів від об'єкта, радіаційний фон згідно з замірами був 0,15 мікрозівертів на годину. Тобто фактично норму не перевищував.

Окрім цього, екоінспектори зазначили, що в Запоріжжі перевищення радіаційного фону не зафіксовано, а територія поруч з небезпечною знахідкою огороджена та знаходиться під охороною правоохоронців.

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