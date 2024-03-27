У Запоріжжі правоохоронці затримали трьох місцевих жителів, яких підозрюють у збуті наркотичних речовин. За даними слідства, чоловіки налагодили схему реалізації наркотиків через Telegram-канал.

Про це 26 березня повідомили в Запорізькій обласній прокуратурі.

За даними слідства, троє жителів Запоріжжя здійснювали продаж наркотиків на території міста через чат-бот у Telegram:

"Через нього бажаючі могли замовити психотропний засіб, обрати спосіб передачі, а також самостійно визначитись із районом міста, де буде залишена так звана "схованка", — зазначили в прокуратурі.

Після отримання оплати на банківську картку, підозрювані повідомляли потенційному клієнту геолокацію розміщення сховку із наркотичними речовинами.

Правоохоронці викрили та затримали групу підозрюваних осіб в порядку ст. 208 КПК України.

Затримання підозрюваних. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Під час обшуків за місцем мешкання підозрюваних, а також у їх "офісі", слідчими виявлено та вилучено:

обладнання для фасування наркотиків;

понад 200 розфасованих зіп-пакетів із психотропною речовиною;

комп’ютерну техніку тощо.

Виявленні під час обшуку речовини. Фото: Запорізька обласна прокуратура

Також за результатами проведення слідчих дій на території міста правоохоронці вилучили понад сто попередньо розкладених закладок з РVP.

Наразі фігурантам розслідування повідомлено про підозру у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні та збуту особливо небезпечних психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КПК України) та взято під варту. Їм загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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