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Близько ста тисяч військових РФ перебувають на Лимано-Куп'янському напрямку: як воює російська армія
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Близько ста тисяч військових РФ перебувають на Лимано-Куп'янському напрямку: як воює російська армія

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На Лимано-Куп'янському напрямку перебувають близько 100 тисяч військових РФ. Російські військові мають втрати, але поновлюють свій ресурс серед солдатів та техніки.

Про це повідомив в етері "Суспільне. Студія" розказав помічник начальника прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов.

"Обстановка залишається досить напруженою. Ворог більш активний на Лиманському напрямку. Протягом минулої доби він здійснив 13 штурмових дій — всі відбиті. На Куп'янському напрямку ворог менш активний, протягом тижня кілька разів він намагався невдало просунутись в напрямку Синьківки. І протягом кількох останніх діб намагається штурмувати околиці Іванівки — безрезультатно", — розповів помічник начальника.

Він уточнив, що від 700 до 800 обстрілів прикордонних населених пунктів та позицій сил оборони здійснює російська армія щоденно. Російське військо, за словами Шевцова, упродовж кількох місяців дотримується тактики "м'ясних штурмів" — йдуть від 10 до 20 військовослужбовців.

"По одному-два військовослужбовці підтягуються до лінії зіткнення, за 100-150 м накопичуються і намагаються штурмувати наші позиції. Техніку біля лінії зіткнення ворог не використовує зараз, а тримає ближче на тилових підступах, щоб наносити ураження по наших позиціях, оскільки зазнав дуже великих втрат та намагається економити техніку", — розказав військовий.

На напрямку, де перебувають українські військові, не фіксують випадків проникнення російських диверсійно-розвідувальних груп, водночас армія РФ збільшила кількість обстрілів та використання БпЛА, як розвідувальних, так і літальних, повідомив помічник начальника прикордонного загону.

"Ворог не жалкує ні ракет, ні шахедів по прикордонних населених пунктах. Якщо раніше шахеди він використовував вглиб нашої держави, то зараз ворог не нехтує ними й по населених пунктах, які розташовані поблизу державного кордону", — сказав військовослужбовець.

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