На Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему з оформлення військовозобов'язаним рішення про непридатність до військової служби. В її організації підозрюють працівника ТЦК та лікаря-стоматолога приватної клініки.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За інформацією поліції, до організації корупційної схеми долучилися службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікар-стоматолог приватної клініки. Обом фігурантам, зазначають у поліції, уже повідомили про підозру.

"Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі обласної полії, стоматолог підшукував клієнтів, а службова особа ТЦК впливала на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби. За свої корупційні послуги підозрювані брали 10 000 доларів", — йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваним, за інформацією поліції, уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.