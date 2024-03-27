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10 тисяч доларів за непридатність до служби: на Хмельниччині затримали працівника ТЦК та лікаря-стоматолога
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10 тисяч доларів за непридатність до служби: на Хмельниччині затримали працівника ТЦК та лікаря-стоматолога

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Корупція у хмельницькому ТЦК: затримали працівника ТЦК та лікаря-стоматолога
Під час візиту поліції до терцентру комплектування та соціальної підтримки. Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

На Хмельниччині поліція знешкодила корупційну схему з оформлення військовозобов'язаним рішення про непридатність до військової служби. В її організації підозрюють працівника ТЦК та лікаря-стоматолога приватної клініки.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області.

За інформацією поліції, до організації корупційної схеми долучилися службова особа територіального центру комплектування та соціальної підтримки й лікар-стоматолог приватної клініки. Обом фігурантам, зазначають у поліції, уже повідомили про підозру.

"Як встановили оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі обласної полії, стоматолог підшукував клієнтів, а службова особа ТЦК впливала на уповноважених осіб, які приймають рішення щодо непридатності людини до військової служби. За свої корупційні послуги підозрювані брали 10 000 доларів", — йдеться у повідомленні поліції.

Підозрюваним, за інформацією поліції, уже обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави.

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