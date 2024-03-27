Суд у справі працівників ТЦК в Тернополі: чому перенесли засідання

Засідання у справі працівників Тернопільського центру комплектування, які в жовтні минулого року ймовірно побили чоловіків у приміщенні центру комплектування, перенесли. Про це Суспільному повідомив суддя Валентин Ломакін. За його словами, розгляд відбудеться 16 квітня.

Таке рішення прийняли тому, що однин із обвинувачених перебуває на лікуванні, каже захисник підозрюваних Олександр Нюня.

"Підтримую раніше подане клопотання. Дійсно, у нього запалення нирок, він госпіталізований і з цієї обставини він не міг з’явитись. Вважаю дану обставину поважною і прошу відкласти розгляд справи на іншу дату".

Суд у справі працівників ТЦК в Тернополі. Суспільне Тернопіль

Прокурор Андрій Багрій та захисник одного з потерпілих Богдан Будзик підтримали рішення про перенесення справи.

Нагадаємо, слідчі встановили, що 6 жовтня минулого року солдат-гранатометник з іншими військовослужбовцями зупинили місцевого жителя для перевірки документів. З’ясувавши, що чоловік народився в російському Мурманську, хоч і є громадянином України, вони запропонували йому поїхати до військкомату. Коли той відмовився, заштовхали його до автомобіля та, б’ючи при цьому, доправили до ТЦК.

Потім його та ще одного мобілізованого побили у приміщенні військкомату.

Унаслідок цього один із чоловіків зазнав травм середньої тяжкості, інший — легкої. Про це повідомили на сайті Державного бюро розслідувань.

8 жовтня в одній із соцмереж опублікували відео побиття чоловіків у Тернопільському центрі комплектування та соціальної підтримки.

Солдата-гранатометника звинувачують у завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості, катуванні й незаконному позбавленні волі людини.

Командирові цього підрозділу також інкримінують катування та завдання легких тілесних ушкоджень. Обвинувачених можуть ув’язнити до 12 років.

Попереднє засідання відбулося 12 березня.