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На Сумщині судитимуть жителів Сум та Тернопільщини, за організацію схеми незаконного виїзду за кордон
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На Сумщині судитимуть жителів Сум та Тернопільщини, за організацію схеми незаконного виїзду за кордон

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У Сумах судитимуть мешканця Тернопільської області та сумчанина, яких підозрюють у незаконній переправі людей через державний кордон України за гроші.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, обвинувачені разом зі своїм спільником організували схему виїзду за кордон для військовозобов’язаних людей.

Вони забезпечували чоловіків призовного віку документами, які дають законне право на перетин державного кордону під час дії правового режиму воєнного стану.

Свої послуги підозрювані оцінювали в 7 тис. доларів США з однієї людини. При цьому кожного разу вони змінювали міста, де бажаючі уникнути мобілізації могли перетнути кордон.

Так, один сумчанин за сприяння обвинувачених виїхав до Польщі, інший намагався виїхати до Республіки Молдова, однак був зупинений правоохоронцями.

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