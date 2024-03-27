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У Житомирі поліція перевіряла інформацію про мінування судів і автостанцій
МІНУВАННЯПОЛІЦІЯСудРегіони

У Житомирі поліція перевіряла інформацію про мінування судів і автостанцій

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Суд, майдан Соборний, Житомир
Приміщення суду у Житомирі. Приміщення суду. Житомир, 5 жовтня 2022 року. Фото: Олександр Шевчук для Суспільне Житомир

27 березня невідомі надіслали інформацію про те, що у Житомирі заміновано приміщення кількох судів. Також з'явилася інформація про мінування автостанцій Житомира. Поліція провела перевірку.

Про те, що приміщення Корольовського районного суду Житомира замінували, із приміщення суду повідомила кореспондентка Суспільного Житомир Тетяна Іскоростенська, яка прийшла на чергове засідання суду у справі побиття волонтерки Ірини Пацевої-Коцюби.

"Охоронці в суді попросили усіх присутніх покинути приміщення суду, оскільки є інформація про мінування цього приміщення. Ми намагалися зв'язатися з прес-службою суду, але там поки не беруть слухавку", — розповіла Тетяна Іскоростенська

Пресофіцерка Головного управління Національної поліції у Житомирській області Наталія Тимчук у коментарі Суспільному підтвердила цю інформацію.

"Так, дійсно, суди отримали повідомлення про мінування приміщень двох судів — адміністративного та Богунського районного суду. Але оскільки Богунський знаходиться в одному приміщенні з Корольовським районним судом, то фактично, поліцейські перевіряють там за алгоритмом все приміщення", — поінформувала Наталія Тимчук.

ОНОВЛЕНО на 13.00

Наталія Тимчук повідомила Суспільному, що поліцейські завершили перевірку, підозрілих предметів та речовин не виявили. За її словами, перевіряли також автостанції в Житомирі, бо надійло повідомлення про мінування і там. Підозрілих предметів не вивили.

Раніше Суспільне повідомляло, що у Житомирі з початку тижня невідомі двічі повідомляли про мінування торговельного центру "Глобал".

Зранку 27 березня у Житомирі на Польовій сталася стрілянина, під час якої поранили 43-річного житомирянина.

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