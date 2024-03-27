27 березня в місті відновили онлайн-трансляцію руху громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Наразі можливість стежити за курсуванням транспорту онлайн стосується автобусів, зазначили в повідомленні з посиланням на в. о. директора департаменту будівництва та шляхового господарства Олександра Мирошниченка.

Стежити за курсуванням трамваїв і тролейбусів харків'яни зможуть, коли енергетична ситуація в місті дозволить їхній вихід на маршрути.

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