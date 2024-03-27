НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Рух транспорту в Харкові знову можна відстежувати онлайн: яких видів транспорту це стосується
Громадський транспортІНФРАСТРУКТУРАБлекаутРегіони

Рух транспорту в Харкові знову можна відстежувати онлайн: яких видів транспорту це стосується

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Люди в центрі Харкова стоять у черзі на транспорт
Люди в центрі Харкова стоять у черзі на транспорт. Суспільне Харків/Марія Солодовнік

27 березня в місті відновили онлайн-трансляцію руху громадського транспорту.

Про це повідомила пресслужба міської ради.

Наразі можливість стежити за курсуванням транспорту онлайн стосується автобусів, зазначили в повідомленні з посиланням на в. о. директора департаменту будівництва та шляхового господарства Олександра Мирошниченка.

Стежити за курсуванням трамваїв і тролейбусів харків'яни зможуть, коли енергетична ситуація в місті дозволить їхній вихід на маршрути.

Підписуйтесь на новини Харкова та області в Facebook, Viber, Instagram, Telegram, Youtube

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Житомир, транспорт, проїзд
У Житомирі збираються відкласти впровадження погодинної оплати та разового квитка у громадському транспорті
тариф, громадський транспорт, міськрада, підвищення, Житомир
"Який би тариф не обговорили, він не буде економічно обґрунтованим", — Шевчук про зростання вартості проїзду в Житомирі
Міська маршрутка
У Львові винесли постанову на водія маршрутки, який проїхав на червоне світло
У Києві зміни руху тролейбусів №28, № 31 через ремонт дороги в районі Лук'янівської площі
В одному з районів Києва тролейбуси змінюють маршрути через ремонт дороги
На початок