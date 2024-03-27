Асфальт за 500 тис. грн: перед судом постане керівник комунального підприємства

Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт щодо заступника керівника комунального підприємства "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району". Його обвинувачують у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

За матеріалами слідства, посадовець вимагав у киянки 500 тисяч гривень за асфальтування дороги біля приватного будинку, який вона планувала придбати.

У прокуратурі повідомили, що жінка звернулася до комунального підприємства, щоб дізнатись яким чином можна заасфальтувати дорогу. Їй дали контакти посадовця, який повідомив, що може організувати проведення таких робіт працівниками комунального підприємства. Однак зазначив, що їй вигідніше буде заплатити гроші йому, аніж укладати офіційний договір на проведення робіт. Асфальтування дороги після проведених замірів він оцінив у 500 тисяч гривень. За словами посадовця КП, при укладанні договору сума за виконання робіт значно зросте.

Правоохоронці під час затримання і оголошення підозри посадовцю КП. Фото: Київська міська прокуратура/Telegram

Під час слідства правоохоронці задокументували одержання посадовцем неправомірної вигоди у два етапи.

"Так, за виконання підготовчих робіт з асфальтування під'їзної дороги він одержав "аванс" у 2 тис. дол. США. А вже за тиждень отримав від жінки ще 425 тис. гривень", — йдеться у повідомленні.

Керівника комунального підприємства затримали і повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України про вимагання і одержання неправомірної вигоди. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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