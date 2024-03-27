В Ужгороді завершуватимуть опалювальний сезон

В Ужгороді з 1 квітня 2024 року завершуватимуть опалювальний сезон.

Відповідне рішення ухвалили 27 березня під час чергового засідання члени виконавчого комітету Ужгородської міської ради.

"В Ужгороді з 1 квітня офіційно припиняється опалювальний сезон. Таке рішення підтримали сьогодні під час чергового засідання члени виконавчого комітету міськради", — йдеться у повідомленні.

У міськраді додали: у закладах охорони здоров’я та освіти, відповідно до рішення, у разі потреби опалювальний період продовжать.

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