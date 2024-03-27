Окупанти накопичили у Криму ракети "Циркон": для яких регіонів є загроза

Росія накопичила у тимчасово окупованому Криму гіперзвукові крилаті ракети "Циркон" із підвищеною дальністю. Вони можуть час від часу продовжувати "точковий терор" з акцентом на Київ. Повітряна тривога при застосуванні балістики з півдня оголошуватиметься до Київщини та північних регіонів.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в етері телемарафону.

За її словами, зазвичай, при загрозі балістичного озброєння з півдня повітряна тривога оголошується у південних та південно-східних регіонах. Але при використанні таких ракет як "Циркон", із підвищеною дальністю, тривога оголошуватиметься до Київської області, до північних регіонів.

"Є розуміння, що кілька десятків подібних ракет у ворога є у накопиченні на мілітарі-хабі типу Крим. І він може продовжувати час від часу точковий терор з акцентом, зокрема, на столицю", — заявила Гуменюк.

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