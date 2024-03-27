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На щиті: на Донеччині загинув військовий з Черкащини
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На щиті: на Донеччині загинув військовий з Черкащини

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Загинув Олег Калініченко з Лисянщини
Загиблий Олег Калініченко з Лисянщини. Колаж Суспільне/Лисянська територіальна громада

На війні з Росією загинув захисник з Лисянщини Олег Калініченко. Його життя обірвалося 23 березня під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Солдат Олег Калініченко був стрільцем-помічником гранатометника стрілецького відділення окремої механізованої бригади, у коментарі Суспільному розповіла речниця Черкаського обласного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Аліна Кривошея.

Олег Калініченко проживав у селі Дашуківка Лисянської територіальної громади.

Дату зустрічі полеглого та поховання поки не відомо, розповіли в пресслужбі громади.

Загиблому було 54 роки.

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