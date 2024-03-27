Оберіг "Батьківське серце" вручили доньці загиблого бійця з Хмельниччини

У Нетішині, що на Хмельниччині, донці полеглого воїна Дмитра Будиги вручили пам'ятний кулон-оберіг "Батьківське серце".

Про це повідомили в Виконавчому комітеті Нетішинської міськради.

За їхньою інформацією, іменний кулон виготовлений зі срібла у вигляді серця, яке обрамлене терновим вінком з "краплиною крові". На звороті — прізвище та ім'я загиблого захисника.

Дмитро Будига загинув 22 жовтня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.

На російсько-українській війні боєць служив кулеметником другого відділення снайперів.

Дмитро Будига народився 30 жовтня 1993 року у місті Нетішин. Чоловіку мало виповнитись 30 років.

У Дмитра залишились мати, дружина та неповнолітня дочка.

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