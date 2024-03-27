НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Оберіг "Батьківське серце" вручили доньці загиблого бійця з Хмельниччини
Вторгнення Росії в УкраїнуРегіони

Оберіг "Батьківське серце" вручили доньці загиблого бійця з Хмельниччини

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Доньці загиблого воїна вручили оберіг "Батьківське серце"
Доньці загиблого воїна вручили оберіг "Батьківське серце", 27 березня 2024, Хмельниччина. Виконавчий комітет Нетішинської міськради

У Нетішині, що на Хмельниччині, донці полеглого воїна Дмитра Будиги вручили пам'ятний кулон-оберіг "Батьківське серце".

Про це повідомили в Виконавчому комітеті Нетішинської міськради.

За їхньою інформацією, іменний кулон виготовлений зі срібла у вигляді серця, яке обрамлене терновим вінком з "краплиною крові". На звороті — прізвище та ім'я загиблого захисника.

Дмитро Будига загинув 22 жовтня 2023 року під час артилерійського обстрілу поблизу Авдіївки на Донеччині.

На російсько-українській війні боєць служив кулеметником другого відділення снайперів.

Дмитро Будига народився 30 жовтня 1993 року у місті Нетішин. Чоловіку мало виповнитись 30 років.

У Дмитра залишились мати, дружина та неповнолітня дочка.

Слідкуйте за новинами Суспільне Хмельницький у Telegram, Viber, YouTube, Instagram, Facebook та Threads.

Топ дня
Польські фермери блокують "Шегині-Медику"
У пункті пропуску "Угринів-Долгобичув" тимчасово завершили блокування: що відомо
Шмигаль
Шмигаль прибув у Варшаву для переговорів із Туском
Армія РФ
Генштаб назвав втрати російських окупантів за минулу добу: 780 солдатів, 10 танків і 32 артсистеми
Український військовий
Генштаб: ЗСУ відбили атаки російських окупантів на кількох напрямках. За добу на фронті відбулось 60 бойових зіткнень
Безпілотник
РФ атакувала Харків дронами, Німеччина погодила постачання в Україну боєприпасів — головні новини ранку 28 березня

Вибір редакції
Генерал Олександр Сирський на Донеччині
Похвилинне планування, жорсткість і критика несвоєчасності: що ми дізнались про головкома Сирського
міжнародний день обізнаності про епілепсію
"Фіолетовий день": що треба знати про епілепсію та боротьбу з нею
Військова Ганна "Ханна" Васик
"Війна різна, армія теж дуже різна" — військова Васик про ДШВ, гламуризацію війни та повернення з закордону у військо
увʼязнені, тюрма
"Є методика, по якій ми оцінюємо ризик повторного правопорушення". Висоцька — про мобілізацію засуджених та увʼязнених
українки біженки сплять на вокзалі у Перемишлі
Сон під час війни: як спати в укриттях і на передовій, чи можна запастися сном та коли йти до психотерапевта
Дізнайтесь більше
Євгеній Козярчук, який проповз два кілометри з турнікетами на ногах
Проповз два кілометри з пораненими ногами: історія бійця Євгенія Козярчука з Рівного
Міноборони
Команда Міноборони зустрілась із представниками Європарламенту та обговорила нагальні потреби ЗСУ
Головні новини Запоріжжя 28 березня: місто атакували російські БПЛА типу шахед
Головні новини Запоріжжя 28 березня: вночі місто атакували російські безпілотники. Двоє людей поранені
Франція
Голова Національної асамблеї Франції прибула до Києва і виступила в Раді
На початок