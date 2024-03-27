У Полтаві у театрі Гоголя 27 березня представлять прем’єру вистави "Конотопська відьма". Востаннє п’єсу за твором Григорія Квітки-Основ'яненка ставили щонайменше пів століття тому, розповів Суспільному головний режисер Владислав Шевченко. Цього разу її підготували до Міжнародного дня театру, який відзначають 27 березня.

Передпоказ вистави за повістю Григорія Квітки-Основ'яненка "Конотопська відьма" влаштували у Полтавському театрі імені Гоголя напередодні.

Передпоказ вистави. Фото: Суспільне Полтава

Саму відьму грає Мар’яна Мощар.

"Вона складна в плані емоційному, це перше. А друге – у плані фізичному. Ви ж бачили, то є літаю на коромислі, то я злітаю догори, коли топлять відьом. Я ще до кінця, мабуть, не знаю, яка саме має бути конотопська відьма. Вона кожного разу і кожної репетиції, і, дай Бог, ще три дні прем'єри буде іншою. Це природньо. Для мене вона дуже емоційна, дуже сильна. Можна сказати, у неї є влада у руках. Як ми бачимо в другій дії, і вона може робити все, що їй душі завгодно. Тобто, не чекаючи за це покарання, в принципі. Хоча покарання її в кінці такий догнало", — розповіла актриса Мар'яна Мощар.

У виставі також використовують сценічне коло, щоб змінювати декорації. Загалом на сцені – близько 20 акторів, частина з них – балет. Коли на сцені з’являється конотопська відьма, її оточують танцівниці у масках черепів.

Вистава "Конотопська відьма". Фото: Суспільне Полтава

"Вона цікава, у першу чергу, грою акторі, вона цікава своїм рішенням по світлу, кольору. Надзвичайно чудова режисерська робота, надзвичайно гарна музика з оркестром, чудові номери танцювальні, номери вокальні. Тобто це такий собі великий проект, глядачу дуже сподобається", — розповів художник вистави Назар Майструк.

Вистава відбудеться у Полтаві в театрі імені Гоголя. Фото: Суспільне Полтава

Виставу востаннє ставили у полтавському театрі близько пів століття тому, розповів головний режисер Владислав Шевченко.

"Готувалися ми десь 2,5 місяці до прем’єри. Сучасний композитор написав музику, молодий художник спробував знайти таке непобутове, лаконічне оформлення, трішки стилізовані костюми динамічна постановка. Яскраве видовище. Ми спробуємо вразити цього дня глядачів", — додав Владислав Шевченко.

Прем’єру в театрі покажуть 27 березня о 18:00.

Читайте і дивіться Суспільне Полтава на платформах:

Telegram | Viber | Instagram | Twitter | YouTube | Facebook