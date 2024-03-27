Парасковія Котяш — 84-річна жителька села Залужжя, що на Рівненщині. Вона понад десять років готується до власного похорону та називає смерть "домом".

Вона розповіла Суспільному, як готується до смерті.

Клунок "на смерть" Парасковія Котяш почала збирати понад десять років тому. Частину речей — купила, частину — пошила.

"Я не вмираю ще. Але думаю заздалегідь, може, не те покладуть, будуть перевертати, шукати, а так у мене все є. Старим людям, кажуть, негарно в майці, треба сорочка, то я її собі пошила. Блузка туди вже, додому є, простирадло, бо ж на простирадло кладуть в труну і іконка – на руки".

Жінка розповіла, що працювала все життя. До повноліття — пасла корів, тоді й навчилася вишивати. Потому почала їздити на заробітки:

"На буряки їздила і як дівчиною була, ще й старою їздила, не такою, правда, як зараз. Їздила близенько — за Рівне, а була і в Бєлгороді, в окупантів, посапала я їм, тим окупантам".

Жінка має трьох дітей, п'ятьох внуків та двох правнуків, які періодично її провідують:

"Вже я доживаю, вже нічого не хочу робити. Вже лежу і сама себе силою піднімаю, на силу встаю. Я б лежала б уже і не вставала, але встаю і сама до себе кажу: «Треба вставати, щось робити»".

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