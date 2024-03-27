Військовослужбовець Олексій Ємелін — родом з Луганщини. У 2015 році чоловік добровольцем пішов на війну. У серпні 2022 — отримав важке поранення у Бахмуті. Лікувався у Дніпрі, згодом його скерували в обласну клінічну лікарню у Франківську.

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"Був ворожий обстріл і уламкове поранення в руку. Дві години не могли евакуювати, бо постійно обстрілювали. Турнікетом перетягнув руку. Потім вивезли. О 2:00 мене прооперували, поставили апарат Єлізарова. Наступного дня — на Дніпро і потім сюди (у Франківськ — ред.) Мене "накривало", казав: відрізайте вже руку. Психологічно зламався, бо рік лікують, а результату не було. В лікарні мене дуже підтримали", — розповідає військовослужбовець.

Олексій Ємелін — родом з Луганщини. Його сім'ї довелося тричі переїжджати. Спершу родина оселилася в деокупованому селищі Красноріченське, згодом — у Краматорську. З початком повномасштабного вторгнення РФ — переїхала до Івано-Франківська.

"Олексія госпіталізували до нас з вогнепальним переломом нижньої третини лівої плечової з пошкодженням променевого нерва. Він був ускладнений остеомієлітом. Пацієнта чекають подальші етапи лікування. Після операції по транспозиції сухожилки зберігається хапальна функція та утримується кисть. Це — хороший результат", — розповідає травматолог Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Зорян Галій.

З його слів, на бійця чекає ще одне оперативне втручання.

"Операцій, які будуть надалі проводитися з транспозиції сухожилки, є досить ефективні. Це — оптимальна операція, яку використовуватимуть все частіше і частіше. Це — те, що ми почали вдосконалювати з початку війни в Україні. Ми мусимо більше вчитися, щоб допомогти нашим військовим. Якщо все складеться добре і не буде ніяких ускладнень, рука Олексія зможе повноцінно функціонувати з певними обмеженнями", — каже Зорян Галій.

Адаптуватися в цивільному житті Олексію Ємеліну допомогла родина.

"Як тільки потрапив у лікарню — голова була на фронті, з друзями. Але коли ти вдома, доводиться з чимось змиритися, щось робити. Дратує думка людей, які зараз на ТЦК нападають. Якщо ви самі не йдете, то як вас ловити. Всі українці хочуть перемоги, але мала кількість людей намагається робити щось для цього. Когось поранило, хлопці не виходять з фронту. Потрібна заміна, а добровольці скінчилися", — каже Олексій Ємелін.

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