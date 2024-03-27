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"Мене пересадили в джип, і там я відключився". Як поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
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"Мене пересадили в джип, і там я відключився". Як поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів

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Поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
Прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював поранених побратимів. Фото: Facebook/Донецький прикордонний загін

Прикордонник Сергій на псевдо Пуля з Івано-Франківщини евакуював поранених побратимів з оточення в Бахмуті. При цьому він сам був важко травмованим.

Його історію розповіли на Facebook-сторінці Донецького прикордонного загону.

Як йдеться у дописі, до повномасштабного вторгнення Сергій працював на будівництві. 24 лютого 2022 року він пішов до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Повістку отримав з четвертого разу. Потрапив у вогневу підтримку до прикордонників 1 загону на Бахмутський напрямок.

Під час одного зі штурмів Сергій був поранений. Його побратими потрапили в оточення. "Пуля" зголосився іти їм на поміч.

"Мене пересадили в джип, і там я відключився". Як поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
Після поранення Сергій повернувся у стрій до побратимів. Фото: Facebook/Донецький прикордонний загін

"Я не знаю, скільки потрібно мати сили волі, щоб на емоціях, без щелепи йти на евакуацію на своїх двох метрів 200. Завжди спокійний, на всі бойові — миттєво і без заперечень. Першим зголосився йти виручати хлопців, які потрапили в кільце", — розповідає прикордонник на псевдо Отченаш про "Пулю".

Позицію бійці зачистили швидко, ліквідували росіян, але треба було евакуювати поранених. Коли українські воїни прямували до автівки, їх почали накривати мінометами.

"Перед цією евакуацією я знайшов старий "Жигуль", який був ще на ходу. На ньому і поїхали, бо на той час уже не було техніки. Хлопців забрали всіх, хоча самі були вже поранені. У мене було уламкове в горло, щелепи половини не було, поранило також у плече, лікоть, грудну клітину, був розрив на спині й зламані два ребра. Правда, на той момент не відчував болю й сам ішов на евакуацію. Потім уже у стабілізаційному пункті мене пересадили в джип, і там я відключився", — згадує Сергій.

"Мене пересадили в джип, і там я відключився". Як поранений прикордонник із Франківщини "Пуля" евакуював побратимів
Після війни Сергій мріє повернутися до звичного життя, щоб відбудовувати знищені міст. Фото: Facebook/Донецький прикордонний загін

Чотири місяці боєць лікувався у госпіталі. Згодом повернувся у стрій до побратимів. Каже: інакше не міг, поки в країні війна. Ухилянтів від мобілізації, які намагаються втекти за кордон вплав через Тису, "Пуля" називає "піратами Карибського моря".

"Це — їхній вибір. А я вважаю, що кожен чоловік повинен захищати свою Батьківщину, старатися зберегти свою сім’ю, садки, школи, де вчився. Хто цього не хоче — їм не місце в нашій країні", — пояснює прикордонник.

Після війни Сергій мріє повернутися до звичного життя, щоб відбудовувати знищені міста.

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