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У центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту
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У центрі Одеси тимчасово обмежать рух транспорту

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Підрізання дерев, центр Одеси
Підрізання дерева на вулиці Канатній в Одесі. Фото: Одеська міська рада

Рух транспорту на вулиці Канатній в Одесі частково обмежать через санітарне підрізання дерев.

Про це 27 березня повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

Роботи проводитимуть на вулиці Канатній з 08:30 до 15:30, на ділянці від Барятинського провулку (раніше провулок Нахімова) до вулиці Грецької. Проїзд може бути ускладнений, оскільки працюватиме спецтехніка, попередили в пресслужбі. Одеська мерія також просить водіїв не залишати транспорт під деревами на цій ділянці вулиці та не заважати роботі спецтехніки.

Під час робіт планується санітарне та омолоджувальне підрізання дерев, а за необхідністю повне видалення старих дерев.

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