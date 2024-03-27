В Житомирі судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію

Судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію в одному з гаражних кооперативів Східного мікрорайону Житомира. Їх звинувачують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України за фактом виготовлення, зберігання та збуту наркотиків.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За словами речниці прокуратури, найбільше статей в обвинувальному акті, скерованому прокурорами до суду — у організатора, 42-річного житомирянина. Всього до виготовлення та збуту психотропних речовин причетні троє осіб, усі раніше судимі.

"Організатора злочинної групи обвинувачують у незаконному придбанні і зберіганні прекурсорів для виготовлення психотропних речовин та організації й утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно, разом зі спільником — відповідно до 1 та 2 частин статті 311 та 2 частини статті 317 Кримінального кодексу України", — сказала Тетяна Гоша.

Також усім членам групи інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, та зберігання наркотичного засобу без мети збуту (частина 3 статті 307, частина 1 статті 309 ККУ).

Максимальне покарання за однією з цих статей — позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про припинення діяльності організованої групи наркоділків

1 3 січня 2024 року Суспільне писало про те, що правоохоронці виявили в одному з гаражів Житомира нарколабораторію з виготовлення важкого наркотику — амфетаміну. Трьох учасників групи 9 січня затримали та згодом взяли під варту. Правоохоронці задокументували протягом липня 2023 – січня 2024 років до пів десятка фактів збуту психотропної речовини.

8 березня стало відомо, що слідчі слідчого управління поліції Житомирщини зібрали докази вчинення наркозлочинів трьома житомирянами, які налагодили виготовлення та збут психотропів — усім трьом повідомили підозри.

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