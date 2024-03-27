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В Житомирі судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію
КРИМІНАЛНаркотикиСудРегіони

В Житомирі судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію

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Наркотики, амфетамін, нарколабораторія, поліція, прокуратура. суд, Житомир
Вилучені при обшуках речі по справі нарколабораторії, Житомир, 13 січня 2024 року. Фото: ГУНП в Житомирській області

Судитимуть членів організованої групи, які обладнали нарколабораторію в одному з гаражних кооперативів Східного мікрорайону Житомира. Їх звинувачують одразу за кількома статтями Кримінального кодексу України за фактом виготовлення, зберігання та збуту наркотиків.

Про це Суспільному розповіла речниця Житомирської обласної прокуратури Тетяна Гоша.

За словами речниці прокуратури, найбільше статей в обвинувальному акті, скерованому прокурорами до суду — у організатора, 42-річного житомирянина. Всього до виготовлення та збуту психотропних речовин причетні троє осіб, усі раніше судимі.

"Організатора злочинної групи обвинувачують у незаконному придбанні і зберіганні прекурсорів для виготовлення психотропних речовин та організації й утриманні місць для незаконного виготовлення психотропних речовин, вчинені повторно, разом зі спільником — відповідно до 1 та 2 частин статті 311Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів з метою їх використання для виробництва або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. та 2 частини статті 317 Організація або утримання місць групою осіб для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, а також надання приміщення з цією метою - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.Кримінального кодексу України", — сказала Тетяна Гоша.

Також усім членам групи інкримінують незаконне виготовлення, зберігання, перевезення з метою збуту, збут психотропних речовин, в особливо великих розмірах, вчиненому повторно, та зберігання наркотичного засобу без мети збуту (частина 3 статті 307Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, вчинене групою осіб - караються позбавленням волі на строк від дев'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна., частина 1 статті 309Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту - караються штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 5 років ККУ).

Максимальне покарання за однією з цих статей — позбавлення волі на строк від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

Що відомо про припинення діяльності організованої групи наркоділків

1 3 січня 2024 року Суспільне писало про те, що правоохоронці виявили в одному з гаражів Житомира нарколабораторію з виготовлення важкого наркотику — амфетаміну. Трьох учасників групи 9 січня затримали та згодом взяли під варту. Правоохоронці задокументували протягом липня 2023 – січня 2024 років до пів десятка фактів збуту психотропної речовини.

8 березня стало відомо, що слідчі слідчого управління поліції Житомирщини зібрали докази вчинення наркозлочинів трьома житомирянами, які налагодили виготовлення та збут психотропів — усім трьом повідомили підозри.

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