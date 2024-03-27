Головні новини Рівного та області 27 березня

Новини та події Рівного та Рівненської області 27 березня 2024 року: фото, відео, коментарі, які вдалось зібрати Суспільному.
"Це відбулося вночі, я спав": що розповів в.о. міського голови Костополя на Рівненщині про вибух біля його будинку
На Рівненщині вночі 27 березня біля воріт будинку в. о. міського голови Костополя Давида Дідуха пролунав вибух. Він розповів, як це було, від детальніших коментарів на час слідства — утримався.
Суспільному Давид Дідух розповів, що в момент, коли пролунав вибух, він спав.
Стало відомо про смерть військових Ігоря Гаврилюка та Андрія Береговича з Рівненщини
Повідомили про смерть військових Ігоря Гаврилюка з Костопільської громади та Андрія Береговича з Млинівської, що на Рівненщині.
Про це поінформували у Facebook тергромад.
Ігор Гаврилюк
Ігор Гаврилюк — житель міста Костопіль Рівненського району. Він загинув 22 березня у Донецькій області, отримав поранення несумісні з життям.
Похоронний кортеж прибуде в громаду 27 березня:
- 19:00 — в'їзд похоронного кортежу в місто Костопіль. Маршрут вулицями: Рівненська — Богдана Хмельницького — Ольги Кобилянської — Василя Стуса.
Прощання з військовим відбудеться 28 березня:
- 12:30 — заупокійна літія вдома.
- 13:00 — чин похорону у соборі святих апостолів Петра і Павла ПЦУ.
Поховають Ігоря Гаврилюка на міському кладовищі.
Андрій Берегович
Андрій Берегович родом із села Береги Дубенського району. 20-річний військовий 13 січня отримав поранення під час артилерійського обстрілу у Харківській області. З того часу перебував у лікарні. 26 березня Андрій Берегович помер, не приходячи до тями.
Про дату і час прощання у громаді повідомлять додатково.
Три номінації і спецвідзнака журі: у рівненькому театрі ляльок розповіли про нагороди на "Прем'єрах сезону"
Представники Рівненського академічного обласного театру ляльок отримали перемогу в чотирьох номінаціях на фестивалі "Прем'єри сезону". Вистави "Ріпка" й "Івасик-Телесик" відзначили за режисуру, сценографію, музику, а також спецнагородою журі.
Про ці нагороди Суспільному розповіли актор Станіслав Лозовський, режисерка Олена Ткачук і директор та художній керівник Рівненського академічного обласного театру ляльок Володимир Данилюк.
Фестиваль "Прем'єри сезону" відбувся 25 березня в Київському театрі ляльок. Організатором заходу стала організація UNIMA-Ukraine.
"UNIMA — це міжнародна організація лялькарів. Традиційно раз в рік були підсумки роботи театрів ляльок в Україні, зазвичай вони проводилися в Києві, де ми презентували свої прем'єрні вистави. У 2022-2023 роках, у зв'язку з повномасштабною війною, підсумки не робилися, а вже зараз подумали, що треба згадати той рік і останній 2023-2024 рік. Ми подавали на номінації свої вистави і, переглянувши, журі оцінили їх", — зазначив Володимир Данилюк.
Представники Рівненського театру ляльок отримали відзнаки у таких номінаціях:
- найкраща музика – Заслужений артист України Станіслав Лозовський за музику до вистави "Ріпка";
- найкраща режисура – Олена Ткачук, вистава "Івасик-Телесик";
- спеціальна нагорода журі – за виставу "Ріпка", над якою працювали Сергій Брижань, Інесса Кульчицька та Олена Ткачук;
- найкраща сценографія — Інесса Кульчицька, вистава "Івасик-Телесик".
До Всесвітнього дня здоров’я у Рівному проведуть благодійний турнір з тенісу серед медпрацівників
У Рівному анонсували благодійні змагання з настільного тенісу серед працівників медичних закладів. Його організовує обласна клінічна лікарня, реєстрація учасників триватиме до 29 березня. Захід присвятили Всесвітньому дню здоров’я, який відзначають 7 квітня. Усі зібрані гроші будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.
Про це Суспільному розповіла речниця Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка Оксана Ігас.
З її слів, турнірз настільного тенісу відбудеться 4-5 квітня. Наразі триває реєстрація учасників. Долучитися можуть працівники усіх медзакладів області:
“Одна мета — це фізична активність і спілкування у позаробочий час в гарній емоційній атмосфері. Інша — благодійна. Тому є благодійний внесок, який ми плануємо передати на підтримку Збройних сил. Ми стартуємо з 300 грн для учасника, але якщо є можливість і бажання задонатити більшу суму — ми тільки за”.
4 квітня відбудуться відбіркові тури, 5-го — фінал.
“У нас умовно буде чотири категорії. Чоловіки та жінки — перше таке об'єднання в категорію, друге — це початківець або професіонал. Відповідно, буде жіноча — початківці та професіонали, чоловіча — початківці та професіонали. Якщо діти працівників виявлять бажання долучитися, то ми, можливо, додамо дитячу категорію”, — додала Оксана Ігас.
Зареєструватися на турнір можна через Google-форму до 29 березня. Місце проведення — захисне укриття Рівненської обласної клінічної лікарні імені Юрія Семенюка.
У Рівному попрощалися двома бійцями — Романом Машуком та Романом Мендалюком
У Рівному на майдані Незалежності 27 березня попрощалися з двома військовими — 38-річним Романом Машуком та 40-річним Романом Мендалюком. Обидва були добровольцями.
Почув вибух: в.о. міського голови Костополя на Рівненщині підкинули дві гранати. Що повідомили в поліції
На Рівненщині вночі 27 березня під приватний будинок в.о міського голови Костополя підкинули дві гранати, одна з них — розірвалася. Правоохоронці розшукують причетних.
Про це повідомила пресофіцерка поліції в області Марія Юстицька.
За її словами, про вибух біля свого будинку очільник громади повідомив поліцію близько четвертої ранку:
"Поліцейські встановили, що внаслідок вибуху, який стався о третій годині, пошкоджені ворота приватного будинку та службовий автомобіль Skoda Fabia, який був припаркований на вулиці за парканом. Під час обстеження території, вибухотехніки виявили уламки від розірваного боєприпасу. Попередньо — це була граната "Ф-1".
Марія Юстицька додала, що під колесом легковика поліцейські виявили ще одну таку ж гранату із запалом, "її фахівці привели у безпечний стан".
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за двома статтями — умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, вчинене шляхом вибуху та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.
"Поліцейські розглядають різні версії скоєння злочину, зокрема й пов’язані з виконанням посадовцем службових обов’язків. Зловмисника встановлюють", — зазначила пресофіцерка.
Санкції статтей передбачають позбавлення волі на строк від трьох до дванадцяти років.
Повідомили про смерть військових Миколи Гонтарика, Андрія Любчика та В'ячеслава Сарвєнкова з Рівненщини
Повідомили про смерть трьох військових з Рівненщини — Миколи Гонтарика з Радивилівської громади, Андрія Любчика з Гощанської та В'ячеслава Сарвєнкова з Вараша.
Про це повідомили у Facebook громад.
Микола Гонтарик
Микола Гонтарик проживав у селі Опариси Радивилівської громади. Чоловіка мобілізували 23 червня 2023 року. Молодший сержант був командиром відділення взводу розмінування.
Помер 26 березня в Баштанському районі, що на Миколаївщині.
Про зустріч кортежу та похорон повідомлять додатково.
Андрій Любчик
30-річний Андрій Любчик проживав у селі Кринички Гощанської громади. Загинув 23 березня під час виконання бойового завдання на Луганщині.
Про похорон військовослужбовця повідомлять додатково.
В'ячеслав Сарвєнков
40-річний В'ячеслав Сарвєнков проживав у Вараші. Чоловіка мобілізували на початку березня.
Він був курсантом навчального батальйону школи індивідуальної підготовки. Знову В'ячеслав Сарвєнков помер 25 березня у лікарні Рівного.
Попрощалися з військовим у середу, 27 березня.
НМТ-2024: скільки учасників з Рівненщини зареєструвалося за два тижні і які предмети обрали
За два тижні реєстрації на складання національного мультипредметного тесту зареєструвалися понад чотири тисячі абітурієнтів Рівненщини. Процес триватиме до 11 квітня. Очікують, що у 2024 році НМТ складатимуть орієнтовно 15 тисяч учасників з області.
Про це 26 березня повідомив завідувач кабінету ЗНО та моніторингу якості освіти Рівненського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Ігор Опольський:
"За оперативною інформацією Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти у Рівненській області станом на 17:00 25 березня, потенційними учасники із 240 населених пунктів області сформували та надіслали на обробку 6 260 унікальних реєстраційних карток, із них — 121 відправлено на доопрацювання, 3 – на розгляд регламентної комісії, зареєстровано – 4 157 осіб". Він зазначив, що обов’язковими предметами є українська мова, математика та історія України.
Із переліку предметів за вибором кількість зареєстрованих учасників така:
- англійська мова – 1 452;
- географія – 974;
- біологія – 902;
- українська література – 645;
- фізика – 119;
- хімія – 60;
- німецька мова – 5;
- іспанська мова – 1;
- французька мова – 0.
Реєстрація на НМТ розпочалася 14 березня і триватиме до 11 квітня включно. Заповнити дані на складання іспиту потрібно на сайті Українського центру оцінювання якості освіти.
"Реєстрація учасників — в онлайн-форматі. Це означає, що люди, які перебувають в Україні, живуть на тимчасово окупованих територіях, і ті, хто живе за кордоном, зможуть подати електронну заявку для участі в тестуванні. НМТ буде проводитись у травні-червні. Про те, якого числа, де та на котру годину, — кожен учасник дізнається після реєстрації на своїй персональній сторінці", — зазначав Ігор Опольський.
Під час реєстрації учасники мають вказати особисті дані:
- реєстраційний номер картки платника податків;
- прізвище, ім’я, по батькові;
- дату народження;
- населений пункт;
- дані документа, що посвідчує особу;
- контактну інформацію;
- категорію "випускник поточного року" або "випускник минулих років";
- потребу створення особливих умов.
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